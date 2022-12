Brazilië swingt voor de rust naar kwartfinale en wint met 4-1 tegen Zuid-Korea

Brazilië heeft voor de rust zijn visitekaartje afgegeven en maakt zijn favorietenstatus nog wat groter.

Brazilië kon in de achtste finale tegen Zuid-Korea weer rekenen op sterspeler Neymar. Na zeven minuten al was hij betrokken bij de eerste goal van Brazilië. Raphina ging door op rechts, de bal belandde via Neymar bij Vinicius Junior en hij legde de bal met rechts binnen in de verste hoek.

Zuid-Korea was nog niet bekomen of Brazilië kreeg al een penalty. Jung Woo-Young trapte tegen Richarlison aan en hij ging neer. Neymar nam zijn verantwoordelijkheid en zette de strafschop, na een erg trage aanloop, gewoon om. Na minder dan een kwartier stond Zuid-Korea al twee goals in het krijt.

Tussendoor een mooi afstandsschot Hwang Hee-Chan die Alisson tot zijn eerste redding van het WK dwong, maar daar was al de 3-0 na een halfuur. Richarlison zette de aanval zelf op en kreeg de bal via Thiago Silva en Marquinhos terug en maakte zijn derde van dit WK. Een paar minuten later ook al de 4-0 na een voorzet van Vinicius Junior op links, Paqueta schoot zijn voorzet mooi binnen. Zuid-Korea hing bij de rust al in de touwen.

Overbodige tweede helft

In de tweede helft gebeurde er niet heel veel meer. Brazilië ging via Raphina nog op zoek naar de 5-0, Zuid-Korea naar de eerredder met Son en Cho. Zuid-Korea kreeg die eerredder ook nog via Paik Seung-ho. Na een vrije trap van Lee Kang-In belandde de bal in zijn voeten en klopte hij toch nog Alisson.

Brazilië speelde deels op cruise control in de tweede helft en tien minuten voor tijd deed bondscoach Tite nog een mooie geste door derde doelman Weverton in te brengen voor Alisson.Weverton was nog de enige speler in de selectie zonder speelminuten. Brazilië swingde voor de rust en gaf een visitekaartje af. In de kwartfinale wacht nu Kroatië.