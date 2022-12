Wat maakt Brazilië zo moeilijk af te stoppen? Ze hebben de beste flanken van het toernooi

'Jogo Bonito!' Het was kraaien van de pret om gisteren Brazilië bezig te zien in die eerste helft tegen Zuid-Korea. De spelvreugde en de technische suprematie dropen ervan af. Het Brazilië zoals je ze graag ziet voetballen. En ook slim, want gezien hoe breed die jongens het veld houden?

't Is een vaststelling die we al eerder maakten: elke ploeg op dit WK lijkt het centrum wel dicht te metsen. De vleugelverdedigers knijpen steevast naar binnen, als ze al niet met drie centrale verdedigers staan, met twee verdedigende ervoor. Centraal is er amper doorkomen aan, maar Brazilië doet het anders. Ze houden het veld heel breed.

Krijt aan de schoenen

Vinicius Jr. en Raphina moeten dit toernooi hun schoenen degelijk laten kuisen, want er hangt heel wat kalk aan. De twee vleugelaanvallers spelen tegen de lijn, zodat er centraal meer ruimte komt om te combineren. Ze trekken de twee backs van de tegenstander naar hen toe. Telkens als ze de bal krijgen is het ook de bedoeling dat ze de actie maken. Of het nu lukt of niet.

Het spel van Brazilië is gebouwd op de kracht van zijn flanken. Die kunnen immers technisch en op snelheid zowat elke tegenstander aan. En eenmaal ze hun man voorbij zijn, beginnen ze centraal te lopen richting box. Twee naar het doel en één die aan de penaltystip stopt. Vinicius en Raphina hebben daarna hun ploegmaat maar voor het uitkiezen.

Hoge backs

Met een flank van Real en eentje van Barcelona weet je dat er kwaliteit rondloopt natuurlijk. De beste wingers van het toernooi? Voor ons wel. Met Richarlison hebben ze natuurlijk ook een spits met wie te combineren valt. Die goal gisteren gezien? Het is er weinigen gegeven. Bij Spurs kijken ze ook hun ogen uit, want die dingen laat hij daar nog niet zien.

Maar er schuilt nog meer kracht op de zijkanten bij de Goddelijke Kanaries. Neymar en Paqueta duiken daar immers ook geregeld op. Danilo en Militao staan bij momenten zelfs hoger dan de middenvelders... Brazilië wil het WK winnen en ze torpedeerden zich ook als grote favoriet. Aan de tegenstanders om iets te vinden op hun aanvalsspel, maar met deze jongens is dat makkelijker gezegd dan gedaan.