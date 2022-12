Bondscoach Zuid-Korea stopt ermee: "Beslissing al lang geleden genomen"

Zuid-Korea werd in de achtste finales van het WK in Qatar uitgeschakeld door Brazilië. Het werd 4-1.

Zuid-Korea werd in de eerste helft van het kastje naar de muur gespeeld. Na de rust konden de troepen van bondscoach Paulo Bento enigszins meespelen, maar het kalf was toen al lang verdronken.

Na de wedstrijd liet de Portugese coach weten dat hij afscheid nam van de ploeg. “Dit was mijn laatste dag als trainer van Zuid-Korea. Ik las nu een pauze in en ga dan mijn opties bekijken. Ik heb het nieuws al meegedeeld aan de spelers en de bondsverantwoordelijken”, klonk het.

De wedstrijd zelf had niks met die beslissing te maken. Bento was sinds 2018 aan de slag bij Zuid-Korea. “Het is een beslissing die ik reeds in september heb genomen. Ik dank de bond en de spelers voor alles wat ze hebben gedaan.”