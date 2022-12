Neymar schaart zich met goal tegen Zuid-Korea in een uniek groepje

Neymar heeft gescoord tegen Zuid-Korea. Dat was zijn 1e goal op het WK in Qatar en daarmee zette hij zich in een uniek rijtje.

Op het WK in Brazilië opende Neymar zijn rekening op de WK's. Hij scoorde 2 keer tegen Kroatië en 2 keer tegen Kameroen. 4 jaar later scoorde hij ook op het WK in Rusland. Tegen Costa Rica en tegen Mexico scoorde hij een doelpunt.

In Qatar was het onder meer door zijn enkelblessure wat wachten op zijn 1e goal, maar bij zijn rentree tegen Zuid-Korea had Neymar maar 13 minuten om via de penaltystip een 1e keer op het WK te scoren.

Daarmee heeft Neymar al op 3 verschillende WK's gescoord. Hij is de 3e Braziliaan die daarin slaagde. Pelé scoorde zelfs op 4 WK's (1958, 1962, 1966 en 1970). De andere is Ronaldo. Hij scoorde op de WK's van 1998, 2002 en 2006. Een indrukwekken groepje.