Waarom Kroatië na de toss al in het voordeel was: ploeg die begint aan penaltyreeks in het nadeel, zeker tegen Kroatië

De Kroaten wonnen op penalty's tegen Japan en behouden zo hun perfect rapport.

Kroatië won maandag op strafschoppen tegen Japan en plaatste zich zo voor de derde keer in zijn geschiedenis voor de kwartfinale. De vorige twee keren dat ze dat deden geraakten ze telkens ook ver. In 1998 werd Kroatië derde, op het vorige WK in 2018 tweede.

Dat Kroatië op strafschoppen won was ook geen verrassing. Op het vorige WK in 2018 hadden ze zowel in hun achtste finale tegen Denemarken als in hun kwartfinale tegen Rusland strafschoppen nodig. En Kroatië won dan ook telkens. De penaltyreeks tegen Japan was hun derde ooit op een WK, en ze wonnen die alle drie.

© photonews

Belangrijk detail daarbij was dat Kroatië nooit begon aan die strafschoppenreeks. In de geschiedenis van het WK moesten penalty’s al 31 keer beslissen over wie door ging. Vijftien keer won de ploeg die eerst begon, zestien keer de ploeg die als tweede mocht trappen.

De laatste zeven keer dat een ploeg begon aan de strafschoppenreeks verloor die ploeg wel telkens het pleit. Daar moet bij de volgende strafschoppenreeks toch eens over nagedacht worden, en zeker als dat tegen Kroatië is. De Brazilianen zijn gewaarschuwd.