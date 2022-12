Lewandowski hint naar einde interlandloopbaan als defensieve tactiek blijft staan

Robert Lewandowski zijn WK zit erop nadat Polen gisteren een maatje te klein bleek voor Frankrijk. De topschutter aller tijden van Polen scoorde wel nog de eerredder. Zijn laatste internationale goal?

"Het is lastig om nu te zeggen of ik doorga tot het volgende WK", zei Lewandowski achteraf. "Fysiek zie ik geen problemen. Maar er zijn zoveel andere zaken die bepalen of het plezier er nog wel is. Dat zal bij mijn keuze in de nabije toekomst van belang zijn."

Daarmee doelt hij op de tactische keuzes die gemaakt werden. Polen heeft een defensieve tactiek toegepast en dat ligt de Barcelona-spits niet. "Elke ploeg die kansen creëert en erin vertrouwt dat te kunnen doen, verdedigt ook beter. Zo is het altijd en overal geweest. Als je geen kansen creëert, dat voelt elke speler zich aan de bal onzeker. Hij neemt slechte beslissingen, hij heeft weinig vertrouwen en hij maakt fouten."

Een boodschap voor bondscoach Czeslaw Michniewicz? "Ik denk dat hij nog jaren aanvoerder kan zijn. Maar ik ga me daarover verder niet uitspreken. Hij is de aanvoerder, hij bepaalt het zelf. Als wij tegen spelers als Lionel Messi of zoals nu tegen Kylian Mbappé spelen, zullen we toch concessies moeten doen en ons aan moeten passen. Zij spelen op een ander niveau dan wij."