Binnen -en buitenlandse media halen superlatieven boven over Mbappé: "Hij gaat de beste Franse voetballer aller tijden worden"

Kylian Mbappé gaf gisteren een show weg tegen Polen: twee goals en een assist. De aanvaller van Frankrijk was onstopbaar. Het lokte de meest ronkende koppen uit bij de media.

"God save our King", kopte de toonaangevende Franse krant L'Equipe. Daarmee verwijzen ze direct ook naar de kwartfinale tegen Engeland.

"De bliksem slaat weer toe", schreef Le Parisien. "Kylian Mbappé, een beslissende aangever en vervolgens man van een dubbelslag tegen Polen, heeft zojuist het WK in Qatar in vuur en vlam gezet."

In sportkrant AS gingen ze zelfs nog een stapje verder. "Hij komt van een andere planeet. De geschiedenis zal het moeten leren, maar er is geen reden om aan te nemen dat Mbappé niet de beste Franse voetballer aller tijden gaat worden."

"Deze avond was aangekondigd dat de uitgeruste Mbappé zou worden losgelaten", was te lezen in The Guardian. "En precies dat gebeurde."