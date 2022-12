Lewandowski laat uitschijnen dat hij beslissing te nemen heeft: "Volgend WK? Beleef meer plezier als we aanvallen"

Het WK van Robert Lewandowski was dat van een akkefietje met Messi, van doelpunten tegen Saoedi-Arabië en Frankrijk, maar ook van amper ballen raken bij momenten.

Bijvoorbeeld tegen Argentinië werd Lewandowski amper bereikt en ook tegen Frankrijk kon Polen hem niet op een ideale manier gebruiken. In zijn persconferentie achteraf leek dat in het hoofd van de Barça-spits te sluipen. "Het volgende WK? Dat is nog ver weg. Voor de nabije toekomst is het belangrijkste is dat ik plezier blijf maken."

Veel factoren

Lewandowski zei het niet met zoveel woorden, maar het leek wel alsof dat plezier er momenteel niet altijd is. "Als we aanvallen, is dat er meer dan wanneer we meer verdedigend spelen. Er zijn veel factoren die meespelen", aldus de goaltjesdief.

Het is dus nog maar de vraag of Lewandowski nog lang zal doorgaan bij de Poolse nationale ploeg. Zeker als hij niet met andere offensieve spelers omringd kan worden.