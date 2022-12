Luis Enrique neemt zijn verantwoordelijkheid na uitschakeling van Spanje: "Ik heb tijd nodig om een beslissing te nemen over mijn toekomst"

Spanje werd vanavond uit het WK geknikkerd door Marokko na het nemen van strafschoppen. De kritiek op Luis Enrique is een logisch gevolg. Maar de bondscoach is niet van plan om straffe uitspraken te doen.

"We domineerden de wedstrijd", maakt Luis Enrique de wedstrijdanalyse. "We trapten elf keer richting doel. Voetbal is een fantastisch spelletje, maar je kan dus ook een wedstrijd winnen zonder aan te vallen."

De bondscoach zet alvast de spelers die misten van op elf meter uit de wind. "Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik heb de eerste drie spelers aangeduid. Vervolgens heeft de groep beslist, maar we geraakten niet aan een vierde strafschop."

Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik heb de eerste drie strafschopnemers aangeduid

"Ik wil nu nog geen uitspraken doen over mijn toekomst", besluit Enrique met een reactie op de kritiek van op het thuisfront. "Ik heb tijd nodig om een beslissing te nemen en te zien wat het beste is voor mezelf en voor de ploeg."