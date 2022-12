🎥 Opnieuw rellen in Antwerpen en Brussel na Marokkaanse stuntzege op WK

Marokko stuntte vandaag door Spanje naar huis te sturen op het WK in Qatar. Uiteraard werd de zege uitzinnig gevierd. Al waren er jammer genoeg enkelingen die de orde moesten verstoren.

Ook in de Belgische grootsteden kwam de Marokkaanse gemeenschap op straat om de zege van de Leeuwen van de Atlas tegen Spanje te vieren. Het was bovendien voor het eerst in de geschiedenis dat de Marokkaanse nationale ploeg zich kon plaatsen voor een kwartfinale van een WK.

Het Laatste Nieuws laat echter weten dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg. Zo werd de politie bekogeld met stenen en vuurwerk in Antwerpen, terwijl er ook in Brussel rellen uitbraken. De ordediensten moesten het waterkanon inzetten en traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren.