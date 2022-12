Nederlandse iconen ergeren zich aan het spel van Oranje: "Om van te huilen" en "Frenkie zit liever op zijn hotelkamer"

Nederland heeft zich als eerste land kunnen kwalificeren voor de kwartfinale op het WK. Blije gezichten in Qatar maar in Nederland...

Bij de NOS waren iconen Marco Van Basten en Rafael Van der Vaart te gast in de studio om de achtste finale van Nederland tegen de Verenigde Staten te analyseren. Zij waren tijdens de rust niet mals voor het spel van Oranje onder Louis Van Gaal.

Nederland ging met een 2-0 voorsprong de rust in maar dat was niet genoeg. "Twee goede doelpunten maar de rest is om van te huilen. Als voetballiefhebber vraag ik echt af naar wat ik aan het kijken ben, er is gewoon geen initiatief", oordeelt Van Basten. "We begonnen allemaal met voetbal omdat we het leuk vonden, toch? Ik kan me niet inbeelden dat deze spelers plezier hebben op het veld.

De Europese Kampioen van 1988 wordt bijgestaan door een zilveren medaille-winnaar van 2010, Rafael Van der Vaart. "Ik denk dat Frenkie De Jong nu liever in zijn hotelkamer zit. Hij zou graag naar Van Gaal gaan om te vragen of hij eraf mag", klinkt het.

Zo geen wereldkampioen

Nog drie keer winnen en Oranje is wereldkampioen. Het klinkt eenvoudiger dan het is, maar zo luidt de opdracht wel voor Oranje. Het zou voor de eerste keer in de rijke Nederlandse voetbalgeschiedenis zijn maar voor Van Basten hoeft het zo niet. "Hier kunnen we toch niet trots op zijn? Iedereen zal blij zijn als we wereldkampioen worden maar ik denk niet dat ik dit nog veel langer aan kan", besluit hij tijdens de rust bikkelhard.