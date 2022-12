🎥 Wat een beelden! Nederland als wereldkampioenen onthaald in hotel

Nederland won zaterdag op het WK in Qatar zijn kwartfinale van de Verenigde Staten met 3-1.

De Nederlandse ploeg werd in het St. Regis hotel in Doha onthaald als echte wereldkampioenen. De spelers en de staf, Louis Van Gaal incluis, dansten heerlijk mee.

De euforie en de ontlading bij Oranje was duidelijk groot, al was het zeker niet de beste wedstrijd van Nederland. Het scoorde wel enkele heerlijke doelpunten.

In de kwartfinale speelt Nederland tegen Lionel Messi en co. Benieuwd of ze ook vrijdag al swingend het hotel zullen mogen betreden.