Ook wereldleiders moeien zich op het WK: "It's called soccer", vindt Biden maar Mark Rutte reageert

Enkele uren voor de aftrap van de achtste finale Nederland-Verenigde Staten pepte Amerikaanse president Joe Biden de troepen op met een filmpje online te plaatsen. Maar dat krijgt hij nu dubbel en dik terug.

De wedstrijd tussen Nederland en de VS werd afgetrapt om 10u lokale tijd in New York. De Amerikanen in het westen van het land moesten hun wekker al om 7u zetten om hun helden aan het werk te zien tegen Oranje.

Joe Biden had zeker zijn wekker gezet want 2uur voor de aftrap van het duel zette de Amerikaanse president een filmpje online waarin hij zei: "It's called soccer", verwijzend naar de Amerikaanse benaming voor de sport terwijl iedereen buiten de VS over "football" praat.

Nederland won met 3-1 en dus voelde de Nederlandse minister-president Mark Rutte zich genoodzaakt om te reageren: "Sorry Joe, football heeft gewonnen", antwoordde Rutte met een kwinkslag. Een beetje banter op hoog nvieau dus.