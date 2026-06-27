"Ik heb niks betekend": bondscoach fileert zichzelf na WK-drama

Uruguay ligt verrassend uit het WK en dat kwam hard aan bij Marcelo Bielsa. De bondscoach nam na de nederlaag tegen Spanje alle schuld op zich en spaarde zichzelf niet.

Afgelopen nacht kregen we een opvallend verhaal in groep H. Kaapverdië speelde voor de derde keer op rij gelijk terwijl Uruguay verloor van Spanje. Daardoor blijft het Zuid-Amerikaanse land achter met twee punten, terwijl Kaapverdië tweede eindigt en doorstoot naar de volgende ronde.

Uruguay compleet onderuit in groep H

In Uruguay is het natuurlijk een schande dat het land uit het WK werd geknikkerd door een eilandengroep met ongeveer 500.000 inwoners. Bondscoach Marcelo Bielsa was na afloop van de wedstrijd tegen Spanje bijzonder gefrustreerd.

"Ik heb niets betekend voor het Uruguayaanse voetbal", sabelde hij zichzelf meteen neer na afloop. "Een coach die drie jaar in een land werkt en geen resultaten behaalt, kan niet zeggen dat hij iets heeft bijgedragen."

"Een vierde plaats in de kwalificaties heeft geen waarde, een derde plaats op de Copa América evenmin. En over deze prestatie op het WK hoef ik zelfs niets te zeggen. Mijn periode hier zegt eigenlijk niets."

Bielsa neemt alle verantwoordelijkheid

"We hadden zeven punten kunnen hebben, maar we hebben er slechts twee", ging de coach verder. "Dat is het resultaat van mijn werk. Het was mijn taak om van deze groep spelers een sterk geheel te maken, maar daarin ben ik niet geslaagd. Als je een verklaring wilt – al denk ik niet dat je die echt zoekt – dan zou ik zeggen dat we zeven punten verdienden, maar er uiteindelijk slechts twee pakten."





Alsof de uitschakeling op zich nog niet pijnlijk genoeg was, ging Bielsa ook uitgebreid in op de keuzes die hij tijdens het tornooi maakte. De ervaren Argentijn nam alle verantwoordelijkheid op zich en spaarde daarbij ook zichzelf niet.

"Ik ben verantwoordelijk voor wat Uruguay op dit WK heeft laten zien. Jullie vragen zijn niet bedoeld om antwoorden te krijgen, maar om mij aan te vallen. Ik draag de verantwoordelijkheid voor alle teleurstelling, omdat ik degene ben die dit team heeft geleid. Maar als ik moet analyseren wat er is misgelopen, dan moet ik ook de fouten benoemen."

Muslera besloot zelf om te stoppen

Extra opvallend: na een blunder van doelman Fernando Muslera besloot Bielsa om hem naar de kant te halen. Alleen was dat volgens Bielsa zelf niet zijn eigen beslissing. "Muslera heeft zelf beslist om te stoppen."

Verder viel het ook niet goed dat kapitein en sterspeler Federico Valverde nog voor het uur werd vervangen. Ook hier had Bielsa een simpele uitleg voor. "Ik haalde Valverde naar de kant omdat ik mijn aanval wilde versterken."