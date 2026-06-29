Alles of niets: cruciale dagen breken aan voor Paul Gheysens én Antwerp

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Alles of niets: cruciale dagen breken aan voor Paul Gheysens én Antwerp
Foto: © photonews
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Antwerp beleeft enkele cruciale dagen achter de schermen. Terwijl de sportieve dossiers blijven liggen, moet eigenaar Paul Gheysens een belangrijke financiële deadline halen. Volgens HLN kan die bepalend worden voor de toekomst van The Great Old.

Antwerp blijft sportief in wachtstand

Antwerp zit sportief in een opvallende wachtstand. De club heeft nog altijd geen nieuwe hoofdcoach, zag verschillende belangrijke spelers transfervrij vertrekken en lijkt voorlopig voorzichtig op de transfermarkt. Volgens Het Laatste Nieuws heeft die onzekerheid alles te maken met de financiële situatie rond eigenaar Paul Gheysens.

De komende dagen worden cruciaal. Via zijn vennootschap Goala moet Gheysens op 30 juni een bedrag van 10 miljoen euro terugbetalen aan Fasanara. Dat hefboomfonds leende twee jaar geleden 35 miljoen euro, toen Antwerp met cashflowproblemen zat. Als waarborg werd de club zelf in onderpand gegeven.

Cruciale deadline voor Gheysens

Als die schijf niet tijdig wordt betaald, kan dat dus grote gevolgen hebben voor de controle over Antwerp. Tegelijk zou de club opnieuw met cashflowproblemen kampen, terwijl Gheysens volgens HLN niet langer zomaar privékapitaal wil blijven bijstorten. Ook zijn vastgoedbedrijf Ghelamco heeft het moeilijk.

Daarom liggen er meerdere scenario’s op tafel. Gheysens kan proberen een nieuwe lening af te sluiten, een deel van zijn aandelen verkopen of Antwerp volledig van de hand doen. Er waren gesprekken met investeringsmaatschappij Carlyle, maar die piste lijkt door de stevige voorwaarden niet vanzelfsprekend.

Toekomst van club blijft onzeker

Intussen is er ook interesse van mogelijke overnemers. HLN verwijst naar een Britse partij en naar een Belgische groep rond Jacques Vandermeiren, voormalig CEO van de haven Antwerpen-Brugge en huidig bestuurslid van Antwerp.

Voor de club komt de onduidelijkheid op een slecht moment. Het contract van CEO Sven Jaecques loopt af en ook sportief directeur Marc Overmars werkt met beperkte duidelijkheid. Zolang niet vastligt wie de touwtjes in handen heeft, blijft Antwerp moeilijk vooruitgaan. De komende dagen kunnen dus bepalend worden voor de toekomst van The Great Old.

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