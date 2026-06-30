📷 Union komt met nieuwe samenwerking naar buiten

Voetbalclub Union Saint-Gilloise lanceert vandaag het eerste wedstrijdshirt in samenwerking met nieuwe kledingpartner O’Neills. Daarmee hebben ze een prachtige deal gemaakt met oog op de toekomst. Het resultaat mag er bovendien ook zeker zijn.

"Met de campagnevideo ‘L’Union c’est l’Amour’ toont de club de liefde voor de stad, supporters en ons nieuwe geel-blauwe O’Neills home shirt. Vanaf morgen zal het beschikbaar zijn in onze nieuwe webshop", opende Union SG een persbericht op haar webstek.

"Het nieuwe home shirt van Union wordt uiteraard gekenmerkt door onze geel-blauwe kleuren. Klassieke details zoals een kraag met knoop met aan de binnenkant ‘C’est l’Union qui sourit’ geschreven, de marineblauwe uiteinden van de mouwen met de tekst ‘Allez l’Union’ en het reliëfrijke geel op de borst geven het shirt zowel een tijdloze als moderne look die helemaal bij Union en de Unionisten past. Het shirt is zowel met lange als korte mouwen beschikbaar."

Union SG en O'Neills sluiten een unieke samenwerking

Chief Commercial Officer van Union, Malik Azzouzi, is trots op het eindresultaat van een intensief designproces in samenwerking met O’Neills: “Het is fijn om met een partner te kunnen samenwerken die net zo innovatief en met oog voor detail te werk gaat als wijzelf."

"Dankzij de lokale productie en de ecologische visie van O’Neills konden we heel snel schakelen. In korte tijd hebben we een design kunnen samenstellen en produceren volledig op maat van onze spelers en supporters. Het voelt heel bijzonder om dat hier nu in handen te hebben.”





O'Neills is heel blij met de samenwerking

George Harborne, head of Pro Sports & Marketing bij O’Neills is eveneens blij met de echte aftrap van het partnership. “We zijn enorm trots op deze samenwerking en willen ons heel graag aansluiten bij het verhaal van Union, een partnership wat onze zichtbaarheid in het voetbal zichtbaar zal versterken. De club heeft een ongekend parcours afgelegd de afgelopen jaren, van de tweede klasse tot in de Champions League."

"Wij zijn een challenger-merk en voelen daarom veel verbondenheid met deze club die heeft getoond dat het mogelijk is om de gevestigde orde te verslaan. We kijken uit naar de intensieve samenwerking met de club de komende jaren en de verbinding met de fans en spelers. En we zijn zeer trots om vandaag het shirt van het seizoen 2026/27 te presenteren, het resultaat van een intensieve en diepgaande samenwerking met de club.”