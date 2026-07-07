OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer

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De kogel is door de kerk: Aleksandar Stankovic verlaat na één jaartje Club Brugge en trekt terug naar Internazionale voor een bedrag van 23 miljoen euro. Dat zat er al eventjes aan te komen, maar is nu dus ook helemaal officieel.