OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 27 reacties
OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer
Foto: © photonews
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De kogel is door de kerk: Aleksandar Stankovic verlaat na één jaartje Club Brugge en trekt terug naar Internazionale voor een bedrag van 23 miljoen euro. Dat zat er al eventjes aan te komen, maar is nu dus ook helemaal officieel.

Aernout Van Lindt

OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer

Het hing ondertussen al een paar weken in de pijplijn, maar nu is het officieel in orde: Aleksandar Stankovic trekt naar Milaan. De middenvelder keert na een jaartje terug naar Internazionale, de club waar het voor de Servische middenvelder allemaal begon. De Italianen hadden een terugkoopclausule van zo'n 22 miljoen euro en hebben die gelicht.

Daardoor heeft Club Brugge flinke winst geboekt op de speler, maar het verliest wel een nuttige middenvelder in het proces. Inter lichtte in juni al de terugkoopoptie op Stanković en betaalde 23 miljoen euro aan blauw-zwart. Nu tekent de Serviër dus een contract bij de 'Nerazzurri'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Aernout Van Lindt

Gaat Internazionale Stankovic meteen verkopen?

Volgens La Gazzetta dello Sport is een rechtstreekse verkoop de meest plausibele optie voor Stankovic. Inter-coach Christian Chivu wil Stankovic graag aan het werk zien in de voorbereiding, maar verschillende clubs zijn erg geïnteresseerd in de speler en bereid om een stevig bedrag neer te tellen om hem binnen te halen.

Italiaanse media melden dat clubs uit de Premier League tot 40 miljoen euro op tafel willen leggen om de Servische middenvelder meteen bij de Nerazzurri weg te plukken, wat een fraaie financiële bonus van 17 miljoen euro zou opleveren. Voor Club Brugge is het een domper dat zij amper 23 miljoen euro voor hem konden vangen.

De kogel is door de kerk: Aleksandar Stankovic verlaat na één jaartje Club Brugge en trekt terug naar Internazionale voor een bedrag van 23 miljoen euro. Dat zat er al eventjes aan te komen, maar is nu dus ook helemaal officieel.

De fans van Club Brugge droomden de voorbije weken nog van een mogelijk verlengd verblijf van Aleksandar Stankovic in het Jan Breydelstadion. Zover komt het nu dus echter niet, want Stankovic keert wel degelijk terug naar Milaan.

Aleksandar Stankovic groeide de voorbije maanden uit tot één van de absolute sterkhouders van Club Brugge én smaakmakers van de Jupiler Pro League. Internazionale FC had nog tot vijftien juni de tijd om de terugkoopclausule te lichten en Stankovic voor 23 miljoen euro terug te halen. Dat hebben ze nu dus gedaan.

Waar ligt de toekomst van Aleksandar Stankovic?

Aleksandar Stankovic zelf was op zich niet tegen een mogelijk langer verblijf in Brugge, want Club Brugge speelt in de Champions League en kan heel goed zijn voor de ontwikkeling van de middenvelder van de Bruggelingen.

Blauw-zwart betaalde afgelopen zomer net geen tien miljoen euro voor de 20-jarige Serviër, maar speelt hem nu dus voor 23 miljoen euro kwijt aan Internazionale. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde dan weer op 25 miljoen euro.

Internazionale FC gaat Aleksandar Stankovic dan toch terughalen

We schreven eerder dat Inter die clausule niét zou lichten. Meer zelfs: de Italiaanse topclub was de voorbije maanden nooit van plan om Stankovic nu al terug te halen naar Milaan. Maar dat lijkt nu dan toch niet te kloppen, want nu is het officieel.

Mogelijk kan Internazionale hem wel meteen met winst doorverkopen. Onder meer Arsenal FC, Chelsea FC, Manchester United en Borussia Dortmund informeerden volgens de Engelse en Duitse media al naar de voorwaarden voor Stankovic. Club Brugge nam met een mooie boodschap via de sociale media afscheid van hun speler: "One year in Bruges, memories for life. Go kill it, Stanko", klinkt het.

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