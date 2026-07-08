Club Brugge ziet transferdossier weer oplaaien: Bundesliga-club mengt zich voor Onyedika

Raphael Onyedika lijkt deze zomer opnieuw een belangrijk transferdossier te worden bij Club Brugge. De Nigeriaanse middenvelder werd de voorbije maanden vooral aan Galatasaray gelinkt, maar ook Eintracht Frankfurt toont opnieuw concrete belangstelling.

Volgens Kicker staat Onyedika opnieuw hoog op het lijstje van Eintracht Frankfurt. De Duitse club volgde hem ook tijdens de voorbije twee transferperiodes al, maar tot een akkoord kwam het toen niet. Ook nu zouden de gesprekken nog niet in een vergevorderd stadium zitten.

Frankfurt toont interesse in Onyedika

Toch is de interesse logisch. Frankfurt zoekt al langer versterking voor de positie van verdedigende middenvelder. De club was daar de voorbije seizoenen niet ruim bezet en ziet in Onyedika een speler die meteen inzetbaar kan zijn.

De 25-jarige middenvelder wordt daarnaast al geruime tijd gevolgd door Galatasaray. De Turkse topclub ondernam eerder al pogingen om hem los te weken bij Club Brugge, maar blauw-zwart hield hem telkens aan boord.

Vertrek wordt steeds realistischer

Onyedika bleef de voorbije jaren ondanks stevige buitenlandse belangstelling gewoon in Brugge. Deze zomer ligt de situatie anders. Zijn contract loopt nog tot juni 2027, waardoor Club stilaan moet beslissen: verlengen of verkopen.

Met nog één volledig seizoen plus een extra jaar op zijn contract kan blauw-zwart nog altijd een stevige transfersom vragen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 23 miljoen euro.





Club Brugge haalde Onyedika in 2022 voor bijna tien miljoen euro weg bij FC Midtjylland. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde op het middenveld. In totaal kwam hij 183 keer in actie voor de Bruggelingen, waarin hij negen keer scoorde en zes assists gaf.

Ook vaste waarde bij Nigeria

Onyedika verzamelde ondertussen ook 26 caps voor Nigeria en maakte daarin drie doelpunten. Zijn ervaring in de Champions League en zijn fysieke profiel maken hem aantrekkelijk voor verschillende buitenlandse clubs.

Frankfurt voegt zich nu dus opnieuw bij de geïnteresseerden. Of de Duitsers ook echt doorduwen, moet de komende weken blijken. Bij Club Brugge lijkt men zich alleszins steeds meer te moeten voorbereiden op een mogelijk vertrek.