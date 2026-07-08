OH Leuven ziet absolute sterkhouder de deur dichttrekken

OH Leuven ontsnapte het afgelopen seizoen op het nippertje aan de Relegation Play-offs. Daar had Sory Kaba met zijn goals absoluut een aandeel in. De Guineeër zal voorlopig niet meer scoren aan Den Dreef, want hij verkast naar een andere club.

Na een thriller op de laatste speeldag tegen Antwerp kopte Kaba OH Leuven in de negentigste minuut naar het delirium. Dankzij zijn goal moest niet OHL, maar wel Zulte Waregem aan de bak in de Relegation Play-offs. In Vlaams-Brabant weerklonk een diepe zucht van opluchting.

Kaba trekt naar Al-Dhafra

De 30-jarige Kaba zou het afgelopen seizoen uiteindelijk afklokken op zes goals in de competitie en drie goals in de Croky Cup. Volgend seizoen zal OHL het zonder de scherpschutter moeten doen. Kaba gaat in de Verenigde Arabische Emiraten voetballen en verkast naar Al-Dhafra.

OHL maakt het nieuws zelf bekend. "Bedankt voor alles. Voor altijd een Leuvenboy", klinkt het. Ook Al-Dhafra maakt de transfer wereldkundig. Het is niet duidelijk hoeveel de transfer van Kaba moet kosten.

Tweede passage in Leuven

Kaba was in Leuven bezig aan zijn tweede passage. Hij speelde eerder al in het seizoen 2021/22 voor de Vlaams-Brabanders, die hem toen huurden van de Deense topclub FC Midtjylland. Kaba verlaat OHL na 61 optredens, 21 goals en 5 assists.





De spits was al bij een pak clubs aan de slag. Hij speelde eerst in Spanje voor Elche Ilicitano, Alcobendas en Elche CF en veroverde dan de rest van Europa.

Hij kwam daarna uit voor Dijon, FC Midtjylland, OH Leuven (huur), Cardiff (huur), UD Las Palmas, opnieuw Elche (huur), opnieuw OHL en nu dus Al-Dhafra. De aanvaller gaat zo voor het eerst buiten Europa voetballen..

Veelvoudig international

Kaba was het productiefst voor Elche. Voor de Spanjaarden scoorde hij 28 goals in zijn carrière. Voor Midtjylland trof hij 27 keer raak en voor Leuven 21 keer. Kaba kwam ook 21 maal uit voor Guinee. Hij scoorde daarin 3 doelpunten.