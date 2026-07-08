Onderhandelingen zijn bezig: uitweg voor Luis Vazquez bij Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Onderhandelingen zijn bezig: uitweg voor Luis Vazquez bij Anderlecht
Foto: © photonews
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Luis Vazquez is deze zomer teruggekeerd naar Anderlecht. Maar Getafe, waar hij in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen op huurbasis speelde, zou hem graag definitief willen aantrekken.

Een jaar geleden, rond dezelfde tijd, kwam Luis Vazquez uit een goede voorbereiding, wat hem vertrouwen gaf dat hij zich eindelijk kon opwerpen als de nummer één in de spits bij Anderlecht. Maar de Argentijn stelde opnieuw teleur. Ondanks het vertrek van Kasper Dolberg naar Ajax zakte hij weer in de hiërarchie, dit keer in het voordeel van Mihajlo Cvetković.

Tijdens de wintermercato werd Luis Vazquez uitgeleend aan La Liga-club Getafe. In Spanje voelde de ex-speler van Boca Juniors zich duidelijk beter in zijn sas. Naast zijn drie gemaakte doelpunten wekten zijn prestaties er meer enthousiasme op dan in het Lotto Park.

Op weg naar een langer verblijf bij Getafe voor Luis Vazquez?

Enkele dagen geleden hervatte hij nochtans de voorbereiding bij Anderlecht; zo werd hij in Tubize gespot voor de eerste oefenmatch van paars-wit tegen Boulogne-sur-Mer. Maar mogelijk is hij er slechts op doortocht. De Spaanse krant Marca meldt dat Getafe hem definitief wil aantrekken en daarover momenteel onderhandelt met de Anderlechtse leiding.

Zaid Romero, die na een uitleenbeurt tegelijk met Vazquez aankwam en intussen definitief werd overgenomen van Club Brugge, bevestigt. "We sturen elkaar berichtjes. We zouden graag hebben dat hij blijft. Ik kan niet in zijn plaats spreken; ik heb veel respect en genegenheid voor hem. Het is een vriend die hier vorig seizoen was. We zagen elkaar vaak voor barbecues en we dronken maté. We zouden graag hebben dat hij blijft, maar die beslissing ligt bij hem en bij de club."


Toch zal de Spaanse club overtuigend moeten zijn: ook al zit Luis Vazquez bij Anderlecht op een zijspoor, Sporting heeft er alle belang bij zijn vertrek te laten opbrengen; de speler krikte zijn waarde op in La Liga en paars-wit moet de 4,5 miljoen euro die drie jaar geleden voor hem werd neergeteld terugverdienen. Bovendien bezit Boca Juniors 15% van de economische rechten bij een doorverkoop.

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Luis Vazquez

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