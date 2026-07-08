Opvallend: KV Kortrijk haalt versterking bij Chelsea

KV Kortrijk blijft vroeg werk maken van zijn selectie voor het nieuwe seizoen. Na Suf Podgoreanu en Ken Masui haalt de club nu ook Harrison Murray-Campbell binnen. De 19-jarige centrale verdediger wordt gehuurd van Chelsea.

Kortrijk kiest opnieuw voor jong profiel

De Kerels zijn volop bezig om de kern opnieuw vorm te geven. Met Murray-Campbell komt er een derde zomeraanwinst bij, schrijft Het Laatste Nieuws, en opnieuw gaat het om een speler met nog veel groeimarge. Kortrijk hoopt hem in België de speelminuten te geven die bij Chelsea moeilijker te vinden zijn.

Volgens de krant gaat het om een uitleenbeurt. De Engelsman ligt bij Chelsea nog onder contract tot na komend seizoen, waardoor ook zijn toekomst in Londen stilaan een aandachtspunt wordt.

Murray-Campbell doorliep de volledige jeugdopleiding van Chelsea. Vorig seizoen groeide hij uit tot een van de opvallendste spelers bij de beloften. De stap naar het eerste elftal bleef voorlopig beperkt, al maakte hij wel al zijn officiële debuut.

Al geproefd van Europees voetbal

Twee jaar geleden kreeg de verdediger ruim een halfuur speeltijd in de Conference League tegen Shamrock Rovers. Daarmee maakte hij op jonge leeftijd al kennis met het hoogste niveau, al bleef het voorlopig bij die ene wedstrijd voor de hoofdmacht.

Kortrijk haalt dus geen volledig onervaren speler binnen, maar wel iemand die nog aan het begin van zijn ontwikkeling staat. Murray-Campbell is een centrale verdediger en wordt door Transfermarkt op ongeveer 500.000 euro geschat.





Defensie krijgt extra concurrentie

Met zijn komst krijgt de technische staf er achterin een extra optie bij. Kortrijk wil de voorbereiding gebruiken om nieuwe automatismen te bouwen en de concurrentie binnen de kern aan te scherpen.

Na Podgoreanu en Masui is Murray-Campbell de derde nieuwe naam. De club kiest voorlopig duidelijk voor jonge spelers die zich nog willen bewijzen. Voor de Chelsea-huurling wordt het zaak om snel aan te passen aan het Belgische voetbal en zich in de basis te knokken.