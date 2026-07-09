EXCLUSIEF: Congolees international op weg naar België

Hij is een Congolees international met elf caps, en nu zou Baggio Siadi naar België kunnen afzakken. De 28-jarige doelman, die net vijf seizoenen bij TP Mazembe achter de rug heeft, zou in gesprek zijn met een club uit de Challenger Pro League.

Als boegbeeld van TP Mazembe, waar hij tussen 2021 en 2026 actief was en onder meer meerdere wedstrijden in de Afrikaanse Champions League speelde, en als Congolees international met 11 caps, zou Baggio Siadi binnenkort wel eens in België kunnen neerstrijken.

Volgens Walfoot.be en Voetbalkrant.com zouden er al contacten zijn gelegd tussen de entourage van de speler en een club uit de Challenger Pro League, al blijft de identiteit van die club voorlopig onbekend.

Ook twee clubs uit de Franse Ligue 2 zouden de situatie van de Congolese international van dichtbij volgen, mocht één van hun doelmannen vertrekken. Siadi werd wel niet geselecteerd voor het WK.

Congolees international Baggio Siadi kan naar België komen

TP Mazembe staat bekend om zijn prestaties op het Afrikaanse toneel, maar ook om het succes van heel wat ex-spelers die de overstap maakten naar België of andere Europese competities, zoals Dieumerci Mbokani, Jackson Muleka of recenter nog Oscar Kabwit in Luzern.



De 28-jarige doelman speelde in zijn carrière nog nooit buiten zijn geboorteland, maar dat lijkt de komende dagen officieel te veranderen... en mogelijk dus voor een club in ons land.