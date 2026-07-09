Westerlo blijft cashen: tweede uitgaande toptransfer op één dag

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Westerlo blijft cashen: tweede uitgaande toptransfer op één dag
Foto: © photonews
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Westerlo ziet op één dag twee sterkhouders vertrekken. Na Emin Bayram trekt nu ook Bryan Reynolds de deur van het Kuipje achter zich dicht. De Amerikaan kiest voor Stade Rennais, terwijl de Kemphanen naar verluidt een mooie transfersom opstrijken.

Bryan Reynolds verlaat Westerlo en zet zijn carrière voort bij Stade Rennais. De Franse club heeft de komst van de Amerikaanse rechtsachter officieel afgerond. Voor de Kemphanen is het na Emin Bayram al de tweede uitgaande transfer op één dag.

Westerlo ontvangt miljoenenbedrag

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri levert de transfer Westerlo ongeveer 4,5 miljoen euro op. Dat meldde hij een tijdje geleden. Dat is meer dan de huidige marktwaarde van Reynolds, die door Transfermarkt op 3,5 miljoen euro wordt geschat.

Een verkoop lag ook voor de hand. De 25-jarige flankverdediger had nog een contract tot juni 2027, maar Westerlo kon nu nog een aanzienlijke transfersom ontvangen. Na enkele sterke seizoenen in het Kuipje was de interesse uit het buitenland bovendien al langer aanwezig.

Reynolds groeide bij Westerlo uit tot een van de meest herkenbare spelers van de ploeg. In totaal kwam hij 146 keer in actie voor de Kemphanen. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en zeventien assists. Vooral met zijn snelheid en aanvallende impulsen maakte hij vaak het verschil op de rechterflank.

Via Roma naar het Kuipje

De Amerikaan begon zijn profcarrière bij FC Dallas. Zijn prestaties in de Verenigde Staten leverden hem begin 2021 een transfer naar AS Roma op. De Italiaanse topclub betaalde toen bijna zeven miljoen euro.

Een echte doorbraak in Rome bleef uit. In januari 2022 werd Reynolds uitgeleend aan KV Kortrijk, waar hij voor het eerst kennismaakte met het Belgische voetbal. Een halfjaar later volgde een nieuwe uitleenbeurt, ditmaal aan Westerlo.

Daar vond hij wel continuïteit. Na één seizoen op huurbasis nam Westerlo hem definitief over. Reynolds bleef vervolgens een vaste waarde en verzamelde jaar na jaar veel speelminuten.

Ook internationaal deed hij al ervaring op. De rechtsachter kwam tot dusver zeven keer uit voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten en scoorde daarin één keer.

Nieuw avontuur bij Rennes voor Reynolds

Met zijn overstap naar Rennes krijgt Reynolds nu de kans om zich te bewijzen in de Ligue 1. Westerlo verliest opnieuw een basisspeler, maar houdt financieel een stevig bedrag over aan de deal.

Via de clubwebsite sprak Reynolds al voor een eerste keer als speler van zijn nieuwe club. "Rennes werd mij omschreven als een grote club in de Franse competitie", opende hij. "Dit is een nieuwe en hoge stap in mijn carrière en ik hoopte dat de deal snel rond zou komen. Ik stond te popelen om hier aan te komen."

"Het is logisch om zo’n uitdaging met Europees voetbal aan te nemen. Het is fantastisch om voor een club als deze te spelen, die elke wedstrijd wil winnen en altijd voor de volle buit gaat. De club zou me niet hebben vastgelegd als ze niet geloofde dat ik op dit niveau kan spelen. Ik moet nu bewijzen dat ik er klaar voor ben, tegenover de trainer, mijn ploegmaats en de club", besluit de Amerikaan.

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