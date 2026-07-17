BREAKING: Vandenhaute neemt over bij Antwerp

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Het wordt een beslissende dag op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co, al zeiden we dat twee weken geleden ook al een keer. Vindt Gheysens het nodige geld om Antwerp te houden, of komt er een verkoop? Een akkoord is in de maak en de beslissing lijkt gevallen ... Of komt er nog een wending?