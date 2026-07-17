BREAKING: Vandenhaute neemt over bij Antwerp

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 21 reacties
BREAKING: Vandenhaute neemt over bij Antwerp
Foto: © photonews
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Het wordt een beslissende dag op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co, al zeiden we dat twee weken geleden ook al een keer. Vindt Gheysens het nodige geld om Antwerp te houden, of komt er een verkoop? Een akkoord is in de maak en de beslissing lijkt gevallen ... Of komt er nog een wending?

Aernout Van Lindt

DONE DEAL: Vandenhaute neemt Antwerp over

De kogel is dan toch eindelijk door de kerk bij Royal Antwerp FC. Gheysens en Vandenhaute hebben een akkoord bereikt over de verkoop van de aandelen van die eerste. De voorbije dagen werd nog gewerkt aan de laatste details daaromtrent, maar nu is de kogel door de kerk. Dat nieuws is ook officieel geworden.

De gewezen sterke man van RSC Anderlecht neemt nu dus Antwerp over en krijgt zo opnieuw een belangrijke rol binnen het voetbal. De komende uren en dagen zal nog meer nieuws naar buiten komen over deze aardverschuiving voor het Belgische voetbal toch wel. 

Het wordt een beslissende dag op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co, al zeiden we dat twee weken geleden ook al een keer. Vindt Gheysens het nodige geld om Antwerp te houden, of komt er een verkoop? Een akkoord is in de maak en de beslissing lijkt gevallen ... Of komt er nog een wending?

Het wordt een beslissende dag op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co (bis). Het was begin dit jaar al heel lang wachten op onder meer de jaarrekening van Royal Antwerp FC. Ondertussen is duidelijk geworden hoe de club ervoor staat. En ook wat de toekomst zou kunnen gaan brengen voor The Great Old. Tijd om knopen door te hakken.

Het verlies van Antwerp bleek begin 2026 met de jaarrekening van vorig seizoen beperkt tot een dik half miljoen euro, toch veel beter dan het jaar ervoor toen twaalf miljoen euro verlies werd geleden. Antwerp bleef echter zoeken naar extra investeerders, zeker gezien de cashflownoden die er nog altijd waren of zijn bij Paul Gheysens en diens bouwbedrijf Ghelamco.

Lost Paul Gheysens de problemen op bij Antwerp?

"Er zijn verkennende gesprekken opgestart met potentiële nieuwe investeerders. Die gesprekken hebben als doel bijkomende middelen ter beschikking stellen die de continuïteit van de vennootschap kunnen waarborgen", klonk het in het rapport.

Het Britse hefboomfonds Fasanara verstrekte twee jaar geleden een lening van 35 miljoen euro aan Goala, de besloten vennootschap waarmee Paul Gheysens samen met zijn zoon Michael in het bestuur zit en waarmee hij destijds de aandelen van stamnummer 1 verwierf. In ruil vroeg Fasanara de aandelen van de club in onderpand.

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Normaal gezien moest er op 30 juni al tien miljoen euro terugbetaald worden aan Fasanara, maar Gheysens en co kregen wat uitstel. De club is dus nog niet in handen van het hefboomfonds, maar een oplossing kon en mag niet langer uitblijven.

De nieuwe deadline van Fasanara, die dinsdag om middernacht verstreek, werd niet gehaald - er was opnieuw uitstel gevraagd en gekregen. “Er moeten nog details uitgeklaard worden, akkoord pas ten vroegste woensdag”, weet Gazet van Antwerpen daarover. Zij weten ook dat een akkoord nakend is. Dat akkoord zou een principe-akkoord zijn en op woensdag naar buiten komen. Het lijkt erop dat de groep Vandenhaute - Alderweireld het heeft gehaald.

21 reacties
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