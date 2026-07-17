'WK-revelatie die scoorde tegen Rode Duivels is grof wild'

Doet de naam Elijah Just een belletje rinkelen? De Nieuw-Zeelander scoorde op het WK tegen de Rode Duivels en was met drie doelpunten een van de revelaties. Dat levert hem nu de nodige interesse op.

Just begon het WK met een knal. Hij scoorde in de opener van Nieuw-Zeeland twee keer tegen Iran en bezorgde zijn land een felbevochten punt. Hij werd zo de eerste Nieuw-Zeelander ooit die een dubbelklapper liet optekenen op het WK.

Ook tegen de Rode Duivels (1-5) liet Just zich opmerken. Met een raak schot liet hij Thibaut Courtois geen kans en redde hij de eer voor de All Whites.

Celtic en Rangers

Met zijn snelheid en scorend vermogen deed Just zich opmerken en was hij een van de lichtpunten bij Nieuw-Zeeland. De aanvallende middenvelder van het Schotse Motherwell kan daardoor op heel wat interesse rekenen, weet Daily Record.

Zo zou Celtic Just in het vizier hebben. Niet zo lang geleden maakte de bovengenoemde bron ook gewag van interesse van Rangers. Just voetbalt in Schotland en speelde er een goed seizoen bij Motherwell. Hij scoorde zeven goals en gaf acht assists, maar door het WK lijkt het dossier in een stroomversnelling te komen.

Celtic en Rangers zullen wel moeten afrekenen met concurrentie uit de Championship. Daar zou Swansea City Just willen binnenhalen. Ook in Frankrijk kennen ze de naam van de speler. TalkSPORT schreef al over de interesse van Toulouse.





Grof wild

Zo is Just stilaan grof wild op de transfermarkt. De 26-jarige linkerpoot heeft bij Motherwell nog een contract tot midden 2027 met optie op een bijkomend jaar. Het lijkt op dit moment onwaarschijnlijk dat hij die overeenkomst zal uitdoen. Volgens Transfermarkt moet Just 2,5 miljoen euro kosten, een prikje in de huidige markt.

Just legde al een opvallend parcours af. Als jonkie trok hij naar de jeugd van het Nederlandse PEC Zwolle om daarna in Denemarken aan de slag te gaan bij FC Helsinger en AC Horsen. Na uitleenbeurt in Oostenrijk bij SKN St. Pölten belandde hij bij Motherwell.