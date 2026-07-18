KAA Gent blijft overeind in dubbele test, KRC Genk en Cercle Brugge bijten in het zand

De voorbereiding draait op volle toeren en ook zaterdag kwamen opnieuw enkele Belgische eersteklassers in actie. KRC Genk sloot zijn korte passage in Schotland af met een nipte nederlaag tegen Falkirk, Cercle Brugge verloor tegen PEC Zwolle en KAA Gent speelde twee duels tegen FC Twente.

Voor KRC Genk was het vooral een weekend van minuten verdelen. Vrijdag won Racing nog met 3-4 van Motherwell, amper een dag later stond met Falkirk al een tweede Schotse tegenstander op het menu. Jess Thorup koos grotendeels voor dezelfde groep, al kwamen Lawal en Haroun aan de aftrap. Brughmans en Heynen kregen rust.

KRC Genk verliest nipt in Schotland

Genk begon moeilijker dan tegen Motherwell. De benen leken niet helemaal fris en in de laatste zone ontbrak de juiste keuze. Falkirk had veel minder nodig om te scoren. Na zeven minuten viel de bal ongelukkig voor McCann, die de 1-0 voorbij Lawal werkte.

Daarna kreeg vooral de jeugd zijn kans. Genk wisselde al na een halfuur stevig door en eindigde met een bijzonder jonge ploeg. Noah Adedeji-Sternberg was de opvallendste naam. Hij dwong voor de rust een knappe redding af en raakte na de pauze de paal. Ook Driessen en Achahbar troffen later nog het doelhout. Scoren lukte niet meer, maar Thorup zal vooral onthouden dat enkele jongeren zich nadrukkelijk toonden.

Cercle geeft voorsprong weg

Cercle Brugge sloot zijn stageweek in Hoenderloo af met een oefenduel van vier keer dertig minuten tegen PEC Zwolle. Lars Friis zag zijn ploeg goed beginnen. Gaëtan Coucke maakte zijn eerste minuten in doel en voorin zorgde Kouassi voor de 0-1 na voorbereidend werk van Jurado en Martens.

Cercle leek controle te hebben, maar na de eerste break kantelde de match helemaal. PEC Zwolle kwam via Oosting eerst langszij en ging daarna zelfs erop en erover. Magnée kopte net voor het einde van het tweede blok nog de 2-2 binnen, waardoor alles opnieuw open lag.



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Na de grote wissel bij Cercle liep het meteen opnieuw fout. Kakou beging een strafschopfout en Velanas zette PEC opnieuw op voorsprong. Groen-zwart had daarna veel balbezit, maar te weinig echte kansen. Vanzeir en Ngoura kwamen nog dicht bij de gelijkmaker, maar het bleef 3-2. Geen drama na een zware stageweek, maar wel opnieuw stof tot werk voor Friis.

Gent blijft ongeslagen tegen Twente

KAA Gent kwam twee keer in actie tegen FC Twente en deed dat met degelijke resultaten. De eerste wedstrijd eindigde op 2-2. Wilfried Kanga was meteen bij de les en scoorde al na twee minuten. Twente reageerde snel, maar Kanga bracht Gent na de rust opnieuw op voorsprong. In minuut 66 kwamen de Nederlanders alsnog langszij.

In de tweede oefenmatch trok Gent wel aan het langste eind. Max Dean opende na 22 minuten de score en Abdelkahar Kadri legde in minuut 70 de 0-2 vast. Zo hield Gent aan de dubbele afspraak met Twente een gelijkspel en een overwinning over.

Voor Genk en Cercle waren de resultaten minder, maar in deze fase tellen vooral ritme, automatismen en duidelijkheid. Gent zit op dat vlak voorlopig met het beste gevoel, zo lijkt.