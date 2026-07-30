Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot?

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot?
Foto: © photonews
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De spanningen tussen UEFA en FIFA bereiken een nieuw hoogtepunt. Alle 55 nationale bonden van UEFA scharen zich achter een gezamenlijke verklaring waarin ze de plannen van FIFA scherp veroordelen. De discussie dreigt het wereldvoetbal grondig te veranderen.

UEFA trekt één lijn

UEFA en zijn 55 aangesloten nationale voetbalbonden hebben gezamenlijk een krachtig signaal gegeven richting FIFA. In een officiële verklaring verwerpen ze unaniem het voorstel van de wereldvoetbalbond om eigendomsbelangen in de commerciële rechten van grote FIFA-toernooien onder te brengen in een nieuwe commerciële structuur met externe investeerders.

Volgens UEFA raakt het voorstel de fundamenten van het voetbal. De Europese voetbalorganisatie vreest dat commerciële belangen de bovenhand krijgen op de sportieve en maatschappelijke waarden waarop het internationale voetbal gebouwd is.

Unanieme afwijzing van voorstel

De boodschap van UEFA is bijzonder duidelijk. "Wij verwerpen unaniem en ondubbelzinnig het voorstel van FIFA om eigendomsbelangen in de commerciële rechten van haar competities over te dragen", klinkt het in een gezamenlijke verklaring van UEFA en de 55 nationale bonden aan onze redactie.

Daar blijft het niet bij. De bonden benadrukken dat voetbal bestuurd moet blijven worden in het belang van supporters, clubs, spelers en nationale federaties, en niet in functie van externe investeerders. De verklaring geldt als een van de scherpste aanvallen op FIFA van de voorbije jaren.

Wereldvoetbal op ramkoers

De discussie draait om een plan van FIFA om een deel van de commerciële activiteiten van onder meer het WK onder te brengen in een afzonderlijke onderneming waarin private investeerders een belang kunnen nemen. FIFA ziet daarin een mogelijkheid om extra inkomsten te genereren voor de ontwikkeling van het voetbal wereldwijd.

UEFA vindt echter dat de plannen zonder voldoende overleg werden uitgewerkt en vreest dat de onafhankelijkheid van het internationale voetbal in gevaar komt. Intussen groeit ook buiten Europa de kritiek. Zo heeft ook de Aziatische voetbalconfederatie vragen gesteld bij de manier waarop het dossier wordt behandeld.

Gevolgen kunnen enorm zijn

De gezamenlijke verklaring toont vooral hoe uitzonderlijk de eensgezindheid binnen UEFA is. Alle 55 nationale bonden steunen dezelfde boodschap, wat de druk op FIFA aanzienlijk verhoogt. Als beide organisaties niet tot een compromis komen, dreigt een van de grootste bestuursconflicten uit de moderne voetbalgeschiedenis.

Voorlopig is nog niet duidelijk welke volgende stappen UEFA zal ondernemen. Wel staat vast dat de discussie veel verder gaat dan louter commerciële belangen. Ze raakt aan de vraag wie de toekomst van het internationale voetbal zal bepalen: de traditionele voetbalorganisaties of externe investeerders met miljardenkapitaal.

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