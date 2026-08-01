Antwerp gaat eindelijk met goed nieuws komen: nu kunnen ze verder bouwen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 12 reacties
Antwerp gaat eindelijk met goed nieuws komen: nu kunnen ze verder bouwen
Foto: © photonews
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Antwerp lijkt eindelijk een nieuwe hoofdtrainer gevonden te hebben. Een week voor de start van de Jupiler Pro League is de Great Old dicht bij een akkoord met Marvin Compper. De 41-jarige Duitser geldt als de absolute topkandidaat.

Johan Walckiers

Antwerp rondt komst Marvin Compper af: Duitser wordt eerstdaags voorgesteld

Antwerp heeft een akkoord bereikt met het Zwitserse FC St. Gallen over de overgang van Marvin Compper. De 41-jarige Duitser maakt zich op om voor het eerst in zijn carrière als hoofdtrainer aan de slag te gaan. De verwachting is dat hij de komende dagen officieel wordt voorgesteld op de Bosuil.

Compper krijgt bij Antwerp een contract voor twee seizoenen en neemt het roer over nadat de club sinds het ontslag van Joseph Oosting met een interim-oplossing werkte. Faris Haroun, die momenteel tijdelijk de leiding heeft, zou ook deel blijven uitmaken van de technische staf als assistent van Compper.

Antwerp lijkt eindelijk een nieuwe hoofdtrainer gevonden te hebben. Een week voor de start van de Jupiler Pro League is de Great Old dicht bij een akkoord met Marvin Compper. De 41-jarige Duitser geldt als de absolute topkandidaat.

Na de recente overname van de club schakelt Antwerp duidelijk een versnelling hoger. De zoektocht naar een nieuwe T1 sleept al een tijdje aan, maar de gesprekken met Compper zitten in de beslissende fase. Er moet wel nog een overeenkomst worden bereikt met het Zwitserse Sankt Gallen, waar de Duitser momenteel als assistent-trainer aan de slag is. Antwerp hoopt het dossier ten laatste dit weekend af te ronden.

Eerste kans als hoofdtrainer

Opvallend is dat Compper ondanks zijn rijke voetbalverleden nog nooit de leiding had over een eerste elftal. Sinds hij in 2020 een punt zette achter zijn spelerscarrière, bouwde hij ervaring op als assistent bij MSV Duisburg, Lokomotiv Moskou, RB Leipzig U19 en Sankt Gallen. Bij Lokomotiv nam hij ook korte tijd de rol van interim-hoofdcoach op zich.

Als speler genoot Compper een veel grotere bekendheid. De voormalige centrale verdediger speelde jarenlang in de Bundesliga en verdedigde de kleuren van Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim en RB Leipzig. Tussendoor trok hij ook naar Fiorentina in de Serie A. Zijn prestaties leverden hem zelfs één interland op voor Duitsland.

Belgische link

De keuze voor Compper lijkt geen toeval. De Duitser werkte de voorbije jaren zijn UEFA Pro License af in België en leerde tijdens die opleiding onder meer Faris Haroun kennen. Die nam de voorbije weken als interim-trainer de sportieve leiding bij Antwerp op zich. Die link kan de gesprekken tussen beide partijen hebben vergemakkelijkt.

Bovendien werd Compper als trainer sterk beïnvloed door Ralf Rangnick, onder wie hij werkte bij Lokomotiv Moskou. De Duitser staat bekend als een coach die houdt van intensiteit, hoog druk zetten en verzorgd positiespel, een profiel dat perfect lijkt te passen binnen de plannen van de nieuwe clubleiding.

Reedijk grijpt naast de job

Ook de naam van Marink Reedijk circuleerde de voorbije weken nadrukkelijk op de Bosuil. De voormalige trainer van SK Beveren leek lange tijd een belangrijke kandidaat, maar uiteindelijk heeft Compper het pleit gewonnen.

Als de laatste plooien de komende dagen worden gladgestreken, krijgt Antwerp net op tijd voor de competitiestart een nieuwe hoofdtrainer. 

12 reacties
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