Opvallend: Club Brugge ziet opnieuw kansen in dossier dat Genk woedend maakte

Club Brugge heeft Noah Adedeji-Sternberg nog altijd niet losgelaten. Ondanks de eerdere spanningen met KRC Genk groeit het vertrouwen dat er een akkoord kan komen, terwijl de 21-jarige aanvaller zelf kiest voor een overstap naar Jan Breydel.

Club Brugge houdt het dossier van Noah Adedeji-Sternberg nadrukkelijk open. Blauw-zwart gelooft opnieuw sterker in een akkoord met KRC Genk en wil de onderhandelingen de komende dagen voortzetten. De 21-jarige aanvaller zelf ziet een overstap naar Jan Breydel zitten, maar Genk is niet van plan hem zomaar te laten vertrekken.

Volgens Sacha Tavolieri worden binnenkort nieuwe gesprekken verwacht om de transfer dichter bij een definitieve doorbraak te brengen. Club Brugge heeft het persoonlijke luik al langer op orde. Adedeji-Sternberg bereikte eerder al een akkoord met de Bruggelingen, zonder dat Genk daar op dat moment bij betrokken was.

🔵⚫️ Confidence is growing at Club Brugge in the negotiations with KRC Genk for Noah Adedeji-Sternberg.



🗣️ New talks are expected to take place in the coming days to finalize the transfer agreement.



🇧🇪 The Belgian wants to join the Blauw&Zwart. #mercato #JPL pic.twitter.com/yzLZFB5CN3 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 1, 2026

Relatie met Genk kwam onder druk te staan

Toen Genk ontdekte dat Club achter zijn rug met de speler had gesproken, reageerde de Limburgse club bijzonder scherp. Adedeji-Sternberg werd tijdelijk naar de B-kern verwezen, waardoor het dossier meteen veel gevoeliger werd dan een gewone transferonderhandeling.

Intussen is de aanvaller opnieuw aangesloten bij de A-kern. Hij kreeg ook speelminuten in de oefenwedstrijden, wat aangeeft dat Genk hem sportief niet volledig heeft afgeschreven. Dat verandert niets aan zijn wens om naar Club Brugge te trekken. Voor blauw-zwart is die bereidheid een belangrijk element, maar ze volstaat niet om de deal af te ronden.





Genk beschikt over een sterke onderhandelingspositie. Adedeji-Sternberg verlengde vorige zomer nog zijn contract en ligt tot juni 2028 vast. De club hoeft dus niet mee te werken aan een verkoop en kan een stevig bedrag vragen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op vier miljoen euro, maar Genk neemt daar geen genoegen mee en wil meer.

De voorgeschiedenis speelt daarbij onvermijdelijk mee. Genk wil niet alleen een correcte vergoeding voor een jonge speler met een langlopend contract, maar zal na het eerdere contact tussen Club en Adedeji-Sternberg ook geen reden zien om toegevingen te doen. Voor Club maakt dat de onderhandeling duurder en complexer.

Club moet diep in de buidel tasten

Club Brugge zal daarom meer moeten doen dan enkel het akkoord met de speler bevestigen. De gesprekken met Genk worden bepalend, zeker na de irritatie die eerder ontstond. Een snelle of goedkope oplossing ligt niet voor de hand.

Adedeji-Sternberg heeft ondanks zijn jonge leeftijd al behoorlijk wat ervaring in de Belgische competitie. Hij kwam 79 keer in actie voor de eerste ploeg van Racing Genk. Daarin scoorde hij zes keer en gaf hij evenveel assists. Daarnaast verzamelde hij ook interlands bij de Belgische jeugdploegen.

Een onbetwiste titularis werd hij voorlopig niet in Limburg. Dat kan een vertrek bespreekbaar houden, maar alleen wanneer Club Brugge een voorstel neerlegt dat Genk overtuigt.

Blauw-zwart heeft alvast één belangrijke voorwaarde aan zijn kant: de speler wil de transfer zelf. Nu moet Club ook zijn werkgever overtuigen. De nieuwe gesprekken zullen vooral over de prijs en de concrete voorwaarden gaan. Tot er een akkoord ligt, blijft Adedeji-Sternberg meetrainen en oefenwedstrijden spelen bij Racing Genk.