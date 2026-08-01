Overzicht oefenmatchen: KV Kortrijk gaat onderuit op fandag

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Overzicht oefenmatchen: KV Kortrijk gaat onderuit op fandag
Foto: © photonews
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Met nog een week voor de competitiestart in de Jupiler Pro League te gaan, nemen de ploegen de laatste voorbereidingen en proberen ze hun nieuwe spelers te integreren. Hierbij een overzicht van de oefenmatchen van vandaag.

KV  Kortrijk-Stade Reims 1-2

KV Kortrijk sluit voorbereiding af met nederlaag tegen Stade Reims

KV Kortrijk heeft zijn fandag niet kunnen opluisteren met een overwinning. De Kerels verloren zaterdag met 1-2 van het Franse Stade Reims, amper zes dagen voor de start van de competitie op bezoek bij Club Brugge.

Trainer Michiel Jonckheere bracht zijn sterkste beschikbare elftal aan de aftrap. Alleen doelman Marko Ilic ontbrak door een enkelblessure en werd uit voorzorg aan de kant gehouden. De Kroatische doelman gaf eerder al aan dat het nog onzeker is of hij tijdig fit raakt voor de competitiestart.

Hoewel Reims het betere van het spel had, kwam Kortrijk na ruim een halfuur op voorsprong. Ken Masui stond op de juiste plaats om een voorzet van Shandre Campbell aan de eerste paal binnen te werken. Lang kon KVK echter niet genieten van die voorsprong, want amper twee minuten later hing Lenny Sylla de bordjes alweer gelijk.

Kort na de rust sloeg Reims opnieuw toe. Sambou Soumano profiteerde van een foutje en lobde de bal over invallersdoelman Ebbe De Vlaeminck in doel. Kortrijk probeerde nog iets terug te doen, maar creëerde nauwelijks kansen. Een vrije trap van Masui was nog een van de weinige hoogtepunten in een weinig spectaculaire tweede helft.

De voorbereiding eindigt zo met een valse noot voor Kortrijk, dat volgende week meteen voor een zware opdracht staat met de competitiestart op het veld van landskampioen Club Brugge.

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