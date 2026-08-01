UEFA zet FIFA-voorzitter Infantino zwaar onder druk: opstappen of er gebeurt wat

Gianni Infantino komt na het afvoeren van zijn omstreden WK-plan nog zwaarder onder druk te staan. De UEFA heeft het vertrouwen in de FIFA-voorzitter verloren en stelt hem voor een duidelijke keuze: zelf opstappen of zich onderwerpen aan een spoedstemming over zijn positie.

Volgens The Telegraph zijn alle 55 Europese voetbalbonden bereid om bij een vertrouwensstemming voor zijn vertrek te kiezen. Om zo’n procedure op gang te brengen, volstaan 43 stemmen. Infantino zou daardoor niet meer op Europese steun kunnen rekenen wanneer hij beslist om aan te blijven.

Mislukt plan laat diepe breuk achter

De aanleiding is zijn poging om dertig procent van de commerciële rechten van het WK onder te brengen bij privé-investeerders. Het project, met een geschatte waarde van vijftien miljard pond, had externe partijen invloed gegeven op de commerciële belangen van de belangrijkste mannen- en vrouwencompetities van de FIFA.

Het verzet werd snel groter. De 55 UEFA-landen spraken zich unaniem uit tegen het voorstel en dreigden zelfs met een boycot van het WK. Ook Concacaf en de Aziatische voetbalbond keerden zich tegen de plannen, waardoor Infantino onvoldoende steun overhield binnen de 211 aangesloten federaties.

Vrijdag trok hij het voorstel uiteindelijk in. Hij gaf een korte verklaring, maar voor de UEFA volstaat dat niet. De Europese bond wil ook onderzoeken hoe zo’n dossier buiten de gebruikelijke bestuursstructuren zo ver kon raken.

Vertrouwen in FIFA-leiding verdwenen

Binnen de FIFA ontstond eveneens openlijk verzet. Adviseur Carlos Cordeiro stapte op uit onvrede met het project, terwijl operationeel directeur Kevin Lamour verklaarde dat personeelsleden waren misleid. De kritiek komt dus niet alleen van buiten de organisatie.





De UEFA wil samen met andere confederaties de leiding en besluitvorming bij de FIFA grondig laten doorlichten. Daarbij wordt geen enkele optie uitgesloten. Ook de Engelse voetbalbond sloot zich bij die oproep aan.

Infantino kreeg nog steun van de Qatarese voetbalbond, maar dat verandert weinig aan de Europese machtsverhoudingen. Wanneer hij niet vrijwillig vertrekt, dreigt een stemming die zijn positie als FIFA-voorzitter rechtstreeks ter discussie stelt.