'Antwerp haalt dubbel uit: medische testen voor twéé topdeals'

2898

De Great Old wil extra aanvallende versterking aantrekken om het vertrek van Vincent Janssen op te vangen. De Ecuadoraanse spits Snayder Porozo was daarbij een belangrijke mogelijke nieuwe aanwinst. Hij lijkt nu wel degelijk op weg naar Deurne-Noord.