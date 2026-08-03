"Hij heeft geen plafond!" - Ivan Leko overloopt zijn toppers bij Club Brugge

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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"Hij heeft geen plafond!" - Ivan Leko overloopt zijn toppers bij Club Brugge
Foto: © photonews
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Club Brugge verloor zondag dan wel de Supercup na strafschoppen van Union SG, maar trainer Ivan Leko ziet bijzonder veel redenen om optimistisch te zijn. De Kroaat is onder de indruk van de mentaliteit én het niveau van verschillende spelers en spaart de superlatieven niet.

Vooral Hans Vanaken, Brandon Mechele en Joaquin Seys krijgen in HUMO bijzonder veel lof. Leko zag zijn drie WK-gangers amper enkele dagen na hun vakantie alweer aan de aftrap verschijnen. Dat bevestigde voor de Brugse coach alleen maar wat hij al langer wist.

"Hans is onze Luka Modric"

Op de vraag wat hij vond van de prestaties van Brandon Mechele en Hans Vanaken, die met de Rode Duivels nog een WK-kwartfinale speelden, was Leko duidelijk.

"Ik ben ontzettend trots, maar van hun niveau kijk ik al lang niet meer op: ik zie ze immers elke dag bezig op training. Technisch, tactisch én psychologisch kunnen ze moeiteloos mee aan de absolute top."

Voor Mechele had hij een opvallend compliment klaar. "Brandon is een mentaal monster."

En over zijn aanvoerder ging de Kroaat nog een stap verder. "Wat valt er nog te zeggen over Hans? Hij is voor ons wat Luka Modric voor Real Madrid is. En dat wil veel zeggen komende van een Kroaat."

"Seys heeft geen plafond"

Ook Joaquin Seys maakte grote indruk op zijn trainer tijdens het WK. De jonge rechtsachter kreeg tegen Spanje slechts een halfuur speeltijd, maar dat volstond volgens Leko om zijn uitzonderlijke talent te tonen.

"Joaquin Seys speelde op dat WK misschien maar dertig minuten, in de kwartfinale tegen Spanje, maar wát een halfuur was het. We keken die wedstrijd met de hele selectie in Rotterdam, de dag na onze oefenmatch tegen Feyenoord. De sfeer was fantastisch, want Joa hield zich meer dan staande tegen Lamine Yamal, één van de beste spelers ter wereld. Hij is buitengewoon."

Leko twijfelt er zelfs niet aan dat Seys ooit de absolute Europese top zal bereiken. "Ik zie hem de absolute top van de Premier League halen: volgens mij heeft hij geen plafond. Hij heeft het talent, het karakter en bovenal de juiste mentaliteit."

Mentaliteit als handelsmerk

Leko benadrukt dat Seys niet de enige is die uitblinkt door zijn mentaliteit. Volgens de coach was dat vorig seizoen zelfs een van de grootste sterktes van Club Brugge. "In onze kleedkamer lopen nog meer van dat soort jongens rond, spelers met een onverwoestbare mentaliteit. Zij maakten vorig seizoen het verschil: Tzolis, Stankovic, Tresoldi, Romeo Vermant..."

Tot slot schuift de Kroaat nog een speler naar voren die volgens hem dit seizoen helemaal kan doorbreken. "En weet je wie nog? Kyriani Sabbe. Let dit seizoen maar op hem."

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