UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen
Foto: © photonews
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De druk op Gianni Infantino wordt met de dag groter. Het mislukte plan om delen van de commerciële rechten van de belangrijkste FIFA-competities open te stellen voor privé-investeerders dreigt nu ook zijn herverkiezing als voorzitter te kelderen.

De Europese voetbalbonden bereiden een gecoördineerde tegenaanval voor, terwijl de UEFA zelfs juridische stappen overweegt. Voor de crisis leek een vierde ambtstermijn voor Infantino bijna een formaliteit.

Van de 55 UEFA-leden hadden alleen Duitsland, Roemenië en Noorwegen geen steunbrief voor zijn kandidatuur ingediend. Dat draagvlak brokkelt nu snel af. Volgens The Guardian bespreken verschillende nationale bonden hoe ze hun steun formeel kunnen intrekken. Dat kan gezamenlijk gebeuren, maar ook land per land.

Wales zette maandag als eerste publiek die stap. De Engelse voetbalbond zou hetzelfde willen doen. Zo’n intrekking zet Infantino niet automatisch uit zijn functie, maar komt politiek wel neer op een duidelijke motie van wantrouwen. Elke bond die van koers verandert, moet de FIFA officieel laten weten dat de eerdere steunbrief niet langer geldig is.

Europa voert druk op, Infantino zoekt steun

Infantino lijkt voorlopig niet van plan om zelf op te stappen. Hij zou individuele federaties benaderen om hun steun te behouden. In Afrika en Zuid-Amerika staat hij nog sterk, terwijl ook Qatar, Sri Lanka en Koeweit zich achter hem schaarden. Daardoor worden Azië en Noord- en Centraal-Amerika cruciaal voor de Europese poging om een nieuwe leiding bij de FIFA af te dwingen.

Tegelijk wordt gezocht naar een geloofwaardige tegenkandidaat. Een uitdager heeft niet alleen Europese stemmen nodig, maar moet ook elders voldoende steun verzamelen. Meer dan 200 van de 211 FIFA-leden hadden Infantino eerder onderschreven. Een reeks teruggetrokken steunbrieven moet duidelijk maken dat zijn positie niet langer onaantastbaar is.

De breuk ontstond rond FIFA Forward Enterprise. Via die nieuwe commerciële dochteronderneming wilde de FIFA externe investeerders minderheidsbelangen laten kopen in activiteiten rond onder meer de WK’s. Het voorstel stortte in nadat UEFA-landen met een boycot dreigden en ook andere confederaties zich verzetten.

UEFA dreigt met juridische procedure

De zaak krijgt intussen ook een juridisch vervolg. De BBC meldt dat de UEFA arbitrage, klachten bij toezichthouders en andere juridische stappen onderzoekt. De Europese bond heeft Infantino gevraagd om alle informatie over het project onmiddellijk te bewaren.

Dat verzoek gaat bijzonder ver. Het omvat e-mails, sms-berichten, notulen en communicatie via onder meer WhatsApp, Signal, Teams en Slack. Ook contacten met FIFA-bestuurders, personeelsleden, adviseurs, nationale bonden, sponsors, omroepen en financiële instellingen moeten worden veiliggesteld.

Bijzondere aandacht gaat naar de financiële belofte aan de 211 lidstaten. Infantino had laten weten dat elke bond veertig miljoen dollar kon ontvangen bij steun voor het plan, met 19 september als deadline om toegang te krijgen tot een eerste betaling van twintig miljoen dollar. De UEFA wil weten hoe die betalingsstructuur juridisch, financieel en bestuurlijk tot stand kwam.

Infantino kreeg vijf werkdagen om schriftelijk te bevestigen dat alle relevante documenten worden bewaard. Intussen probeert de UEFA ook 19 van de 37 leden van de FIFA Council achter een spoedvergadering te krijgen. Wanneer die stemmen er zijn, kan zijn positie rechtstreeks op tafel komen. Het mislukte verkoopplan is zo uitgegroeid tot een strijd om zijn voortbestaan als FIFA-voorzitter.

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