Sven Jaecques maakt heel duidelijk wat de rol van Wouter Vandenhaute zal (en moet) zijn

Met de intrede van Wouter Vandenhaute als hoofdaandeelhouder is een nieuw hoofdstuk begonnen bij Antwerp. Na maanden van onzekerheid en een complexe overnamesoap is er opnieuw stabiliteit op de Bosuil. Toch zal de voormalige voorzitter van Anderlecht zich niet bezighouden met de dagelijkse leiding.

Dat maakten CEO Sven Jaecques en Director of Football Marc Overmars duidelijk tijdens de voorstelling van de nieuwe structuur. Volgens Jaecques had de club vooral nood aan duidelijkheid na een woelige periode.

"Het waren moeilijke maanden, maar nu weet iedereen opnieuw waar hij aan toe is. Dat zorgt voor rust binnen de club. Bovendien krijgt Antwerp opnieuw een duidelijke Vlaamse verankering, iets wat volgens ons een positieve evolutie is", klonk het.

Vandenhaute kiest bewust voor een rol op de achtergrond

Hoewel Vandenhaute als hoofdaandeelhouder nauw betrokken zal zijn bij de toekomst van Antwerp, is het niet de bedoeling dat hij zich mengt in de dagelijkse sportieve beslissingen.

Volgens Jaecques heeft Vandenhaute zelf aangegeven dat hij liever op de achtergrond werkt. Na zijn vertrek bij Anderlecht nam hij bewust wat afstand van het voetbal, maar de ambitie is nooit verdwenen.

"Zijn passie en energie zijn nog altijd enorm groot. Hij wil Antwerp helpen groeien, maar beseft ook dat een club professioneel georganiseerd moet zijn. De dagelijkse leiding blijft daarom bij Marc Overmars en mij."





Dat betekent dat Vandenhaute eerder als klankbord en strateeg zal fungeren dan als bestuurder die zich met transfers of trainerswissels bezighoudt. De constructie doet denken aan zijn samenwerking met Tomas Van Den Spiegel bij Flanders Classics, waar hij eveneens op afstand meedenkt zonder de operationele leiding over te nemen.

Overmars behoudt de sportieve touwtjes in handen

Ook Marc Overmars hoeft niet te vrezen voor inmenging in zijn sportieve beleid. Binnen Antwerp zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt.

Jaecques verwacht wel dat Vandenhaute zich frequent zal laten horen. "Hij zal ons regelmatig uitdagen en kritisch bevragen. Dat is ook zijn meerwaarde. Hij brengt ervaring, ideeën en een frisse blik."

Maar de uiteindelijke beslissingen blijven bij de mensen die dagelijks met de sportieve werking bezig zijn. "Het is niet de bedoeling dat hij spelers gaat aantrekken of trainers kiest. Marc en ik hebben voldoende ervaring om die verantwoordelijkheid te dragen. Mocht iemand anders dat toch willen overnemen, dan mogen ze dat gerust zeggen. Dan gaan wij wel ergens op een terras iets drinken", grapte Jaecques.