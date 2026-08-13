Europese kwalificatie Gent heeft ook verstrekkende gevolgen voor ... OH Leuven

KAA Gent is door naar de volgende ronde in de Conference League. Het speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen IFK Göteborg. En dat heeft zo ook zijn gevolgen voor de Jupiler Pro League. Er zal namelijk een wedstrijd worden uitgesteld.

Goed nieuws voor wie op zaterdagavond 22 augustus plannen had voor een of ander feestje, een quiz of een plaatselijke kermis en die plannen in het water zag vallen door de kalender van de Jupiler Pro League van dit seizoen.

KAA Gent ging namelijk in eigen huis voor zijn tweede thuiswedstrijd op speeldag 3 tegen OH Leuven spelen op zaterdagavond 22 augustus om 20.45 uur. Maar dat feestje zal nu niet langer doorgaan, zoals ergens wel al in de sterren stond geschreven.

Europese kwalificatie KAA Gent heeft gevolgen voor Jupiler Pro League

Door de kwalificatie voor de play-offs van de Conference League zal KAA Gent volgende week donderdag al meteen opnieuw aan de bak moeten in eigen huis tegen het Schotse Hibernian. Een week later trekken De Buffalo's - hopelijk met een prima uitgangspositie - naar Schotland.

Met wedstrijden op 20 en 27 augustus is het voor KAA Gent niet mogelijk om ook op 22 augustus te spelen. Er moeten drie dagen zitten tussen de verschillende wedstrijden en bovendien heeft de Pro League eerder al beslist dat ze de Europese kansen van de ploegen willen vrijwaren.

Wedstrijd tussen KAA Gent en OH Leuven wordt uitgesteld naar 3 september

En dus zal na de wedstrijd van RSC Anderlecht tegen Kortrijk (van 22 augustus naar donderdag 3 september) en die van STVV tegen Union SG (naar woensdag 2 september) nu ook de wedstrijd van KAA Gent tegen OH Leuven worden uitgesteld.



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De wedstrijd zal worden verlegd naar donderdag 3 september om 20.30 uur. En zo kan er mogelijk gemikt worden op een iets rustiger kalender voor de Buffalo's, waarvan er tegen Göteborg toch al een paar op het tandvlees zaten.