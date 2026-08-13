‘KV Mechelen wil verdediger van Union-killer binnenhalen’

KV Mechelen wil zich deze zomer nog versterken met Villads Nielsen. De 21-jarige Deense centrale verdediger staat onder contract bij Bodø/Glimt, maar is er geen vaste basisspeler. Zijn Europese ervaring maakt hem interessant voor Malinwa.

Nielsen moet verdediging versterken

KV Mechelen blijft zoeken naar versterking centraal achterin. Na de komst van Leo Hjelde blijft ook Luc Marijnissen van Dender op de radar, maar volgens Gazet van Antwerpen is er nu eveneens interesse in Villads Nielsen van Bodø/Glimt.

De Deen is met zijn 1,92 meter een fysiek sterke centrale verdediger. Hij werd op 29 januari 2005 geboren in Frederiksværk en doorliep jarenlang de opleiding van FC Nordsjaelland. Volgens zijn voormalige club kwam hij als jonge speler oorspronkelijk binnen als aanvaller, waarna hij werd omgeschoold tot centrale verdediger.

Nielsen maakte bij Nordsjaelland de volledige jeugdopleiding door en werd er uiteindelijk aanvoerder van de U19. In maart 2024 maakte hij op 19-jarige leeftijd de overstap naar Bodø/Glimt.

Vierjarig contract in Noorwegen

Bodø/Glimt legde Nielsen in 2024 voor vier jaar vast, waardoor zijn contract loopt tot de zomer van 2028. De Noorse club zag in hem een ontwikkelingsspeler die op termijn een belangrijke rol kon opnemen in het eerste elftal.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt momenteel 1,8 miljoen euro. Dat maakt hem op papier een interessante investering voor KV Mechelen, al is niet bekend welke transfersom Bodø/Glimt voor de verdediger verlangt.



Lees ook... Jackpot of niet: zoveel gaat Union SG verdienen in de Europa League?›

Nielsen is bovendien international bij Denemarken. Hij doorliep de U18, U19 en U20 en behoort inmiddels tot de U21-selectie. Bij de nationale beloften verzamelde hij volgens UEFA vier interlands.

Niet altijd basisspeler bij Bodø/Glimt

Bij Bodø/Glimt kreeg Nielsen wel degelijk kansen, maar hij groeide voorlopig niet uit tot een onbetwiste titularis. Hij speelde inmiddels 46 wedstrijden voor de Noorse topclub, waarvan hij er 24 als invaller begon.

Dat verklaart waarom een vertrek voor de speler interessant kan zijn. Nielsen beschikt ondertussen over ervaring in de Noorse competitie én op Europees niveau. In 2024 maakte hij zijn Europese debuut tegen FC Porto en scoorde hij later dat jaar zelfs de winnende treffer tegen Sporting Braga. Zijn eerste seizoen leverde hem bovendien de Noorse landstitel op.

KV Mechelen zou hem daarom vooral zien als een jonge verdediger met groeimarge, maar de timing is niet ideaal.

Eerst moet Bodø/Glimt zelf een verdediger vinden

Bodø/Glimt heeft momenteel namelijk zelf weinig overschot centraal achterin. De club ziet Nielsen naar verluidt wel vertrekken, maar wil eerst een vervanger aantrekken. Daardoor is het onzeker of KV Mechelen de transfer nog deze zomer kan afronden.

Dat Bodø/Glimt zo moeilijk doet, is niet helemaal verrassend. De Noren beleven opnieuw een sterk Europees avontuur. In de Champions League-voorronde schakelden ze Union SG uit. Na een 3-3 in België won Bodø/Glimt dinsdag met 3-2 na verlengingen.

Nielsen kreeg tegen Union slechts een korte invalbeurt. Toch toont zijn betrokkenheid bij een club die zich Europees staande houdt aan dat KV Mechelen niet zomaar een verdediger uit een kleine competitie op het oog heeft. Voor Malinwa wordt het nu vooral afwachten. Nielsen staat zelf open voor een nieuwe stap, maar zolang Bodø/Glimt geen defensieve versterking vindt, blijft zijn transfer naar Mechelen onzeker.