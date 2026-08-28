Club Brugge kan alleen maar blij zijn met Italiaans nieuws over Tresoldi: Nóg meer waard

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge kan alleen maar blij zijn met Italiaans nieuws over Tresoldi: Nóg meer waard
Foto: © photonews
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Club Brugge hield deze zomer het been opvallend stijf voor Nicolò Tresoldi. Ondanks aanbiedingen die opliepen tot 35 miljoen euro wilde blauw-zwart zijn spits niet laten vertrekken. Een beslissing die op termijn wel eens bijzonder lucratief kan blijken. Tresoldi staat namelijk nadrukkelijk op de radar van de Italiaanse nationale ploeg en een eventuele oproep kan zijn marktwaarde opnieuw een stevige boost geven.

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini is volgens La Gazzetta dello Sport volop bezig met het uitbreiden van zijn selectie. De bondscoach kijkt daarbij niet alleen naar spelers die momenteel in de Serie A actief zijn, maar speurt wereldwijd naar voetballers met Italiaanse roots die voor de nationale ploeg in aanmerking komen.

Tresoldi is één van de namen die daarbij bovenaan het lijstje staat. De aanvaller van Club Brugge zou volgens de Italiaanse krant al zijn fiat hebben gegeven en de administratieve procedure om zijn internationale overstap mogelijk te maken zou inmiddels zijn opgestart.

Het doel is om snel groen licht van de FIFA te krijgen, zodat Tresoldi op 18 september al in aanmerking kan komen voor een oproep voor de Italiaanse nationale ploeg.

Club Brugge wees 35 miljoen euro af

Voor Club Brugge zou een selectie voor Italië bijzonder goed nieuws zijn. Blauw-zwart kreeg deze zomer immers al aanbiedingen van ongeveer 35 miljoen euro voor zijn spits, maar besloot telkens om niet toe te happen.

Die houding was duidelijk: Tresoldi mocht niet zomaar vertrekken. Club Brugge ziet in de Duitse Italiaan een speler die op termijn nog aanzienlijk meer waard kan worden.

Een eerste internationale selectie zou die inschatting alleen maar versterken. De transfermarkt reageert nu eenmaal anders op een jonge aanvaller die niet alleen op clubniveau presteert, maar ook international is van een topland als Italië. Iedere interland, ieder doelpunt en iedere sterke prestatie op het internationale toneel kan zijn marktwaarde verder doen stijgen.

Voor Club Brugge is dat dan ook een ontwikkeling waar het alleen maar blij mee kan zijn. De club heeft deze zomer al bewezen bereid te zijn om grote bedragen naast zich neer te leggen wanneer het gelooft dat een speler in de toekomst nog meer kan opleveren. Bij Tresoldi kan de Italiaanse nationale ploeg daarbij een belangrijke katalysator worden.

Volgende zomer mogelijk nóg duurder

De keuze om niet in te gaan op aanbiedingen van 35 miljoen euro zou daardoor wel eens de juiste kunnen blijken. Als Tresoldi de komende maanden zijn ontwikkeling voortzet én daadwerkelijk zijn debuut maakt voor Italië, zal de belangstelling vanuit het buitenland vermoedelijk alleen maar toenemen.

Club Brugge hoeft op dat moment bovendien niet noodzakelijk meer te verkopen. De spits ligt nog vast en blauw-zwart bevindt zich daardoor in een uitstekende onderhandelingspositie.

Een eventuele Italiaanse selectie verandert ook het perspectief voor geïnteresseerde clubs. Waar 35 miljoen euro deze zomer al een aanzienlijk bedrag was, kan een jonge spits met een internationaal profiel tegen de zomer van 2027 een nog veel hoger prijskaartje dragen.

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