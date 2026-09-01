DONE DEAL: KRC Genk speelt sterkhouder kwijt
Zakaria El Ouahdi staat op het punt om KRC Genk te verlaten voor Hamburger SV. De deal is nog niet officieel, maar de financiële details raken stilaan bekend. Genk kan uiteindelijk tot twaalf miljoen euro ontvangen en bedong ook nog een stevig doorverkooppercentage.
En meteen ook officieel: El Ouahdi vertrekt bij Genk
Terwijl we het vorige nieuws nog inplanden, is het ondertussen ook officieel gemaakt door Genk én Hamburg. De rechtsachter van Genk maakt de overstap naar Duitsland. "Zakaria El Ouahdi trekt de deur in Genk achter zich dicht. De Marokkaanse international zet zijn carrière verder in de Bundesliga, bij de traditieclub Hamburger SV", klinkt het op de blauw-witte webstek.
KRC Genk wilde Zakaria nog bedanken voor zijn inzet, energie en passie in blauw-wit en wenst hem veel succes bij Hamburger SV en in het verdere verloop van zijn carrière. "Na al die jaren is het moment gekomen om afscheid te nemen. Niet gemakkelijk, want Genk is zoveel meer geworden dan alleen een club voor mij. Hier kreeg ik mijn kans, hier ben ik gegroeid als speler én als mens, en hier heb ik momenten beleefd die ik nooit zal vergeten. Dank aan mijn ploegmaats, de staf en de directie voor het vertrouwen en alles wat we samen hebben meegemaakt. En vooral dank aan de supporters en aan alle Genkies die mij vanaf dag één gesteund hebben", had El Ouahdi het laatste woord.
Nu is het helemaal in kannen en kruiken: El Ouahdi gespot in Hamburg
De transfer van Zakaria El Ouahdi voor zo'n acht miljoen euro - met bonussen kan het nog wat verder oplopen - is nu echt wel in kannen en kruiken. Verwacht wordt dat er op dinsdag ook de officiële berichten over naar buiten zullen komen.
Ondertussen werd de speler al gespot in Hamburg, mét een truitje van de club op het veld van de club. Dan weet je dat er niet te veel meer kan/zal verkeerd lopen en de transfer er sowieso zal gaan komen. We houden het de komende uren dan ook graag verder in de gaten.
✅🔵⚪️ Officiel & Confirmé !— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 31, 2026
🇲🇦 Comme attendu, Zakaria El Ouahdi, ici en photo avec son père et agent Mohamed Achahbar, est un joueur du Hamburger SV. #hsv #jpl pic.twitter.com/J7Eic3R9PP
Zakaria El Ouahdi staat op het punt om KRC Genk te verlaten voor Hamburger SV. De deal is nog niet officieel, maar de financiële details raken stilaan bekend. Genk kan uiteindelijk tot twaalf miljoen euro ontvangen en bedong ook nog een stevig doorverkooppercentage.
Zakaria El Ouahdi lijkt KRC Genk definitief te verlaten voor Hamburger SV. De transfer is nog niet officieel aangekondigd, maar alle signalen wijzen erop dat de deal helemaal rond is. De Marokkaanse rechtsachter nam na de 4-0-zege tegen SK Beveren ook al zichtbaar geëmotioneerd afscheid van het Genkse publiek.
Eerder meldde Florian Plettenberg dat Hamburger SV acht miljoen euro zou betalen voor El Ouahdi. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri ligt het financiële plaatje echter nog wat hoger. Naast een vast bedrag van acht miljoen euro zouden er nog vier miljoen euro aan bonussen in de deal zitten.
✅ DONE DEAL— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 31, 2026
🏥🇲🇦 Zakaria El Ouahdi a réussi la 2e partie de sa visite médicale ce matin et s’apprête, comme prévu, à signer un contrat de 5 ans avec le Hamburger SV.
🔵 Le KRC Genk récupère €8M + €4M en bonus et un pourcentage à la revente important. #HSV #dimamaghrib pic.twitter.com/8qfcX46g9T
Genk kan nog extra verdienen
Daarnaast zou KRC Genk ook een aanzienlijk doorverkooppercentage hebben bedongen. Dat kan de Limburgers later dus nog extra geld opleveren als El Ouahdi bij Hamburger SV opnieuw een stap vooruit zet en vervolgens wordt doorverkocht.
Voor Genk kan de totale opbrengst zo oplopen tot twaalf miljoen euro, exclusief een eventuele latere doorverkoop. El Ouahdi zet in Duitsland normaal gezien zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen.
De transfer betekent het einde van een bijzonder sterke periode in Limburg. El Ouahdi groeide bij Genk uit tot een vaste waarde en publiekslieveling. Zijn emotionele afscheid na de wedstrijd tegen Beveren maakte al duidelijk dat zijn vertrek heel dichtbij was. Nu lijkt alleen de officiële bevestiging nog te ontbreken.
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