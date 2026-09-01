DONE DEAL: KRC Genk speelt sterkhouder kwijt

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Zakaria El Ouahdi staat op het punt om KRC Genk te verlaten voor Hamburger SV. De deal is nog niet officieel, maar de financiële details raken stilaan bekend. Genk kan uiteindelijk tot twaalf miljoen euro ontvangen en bedong ook nog een stevig doorverkooppercentage.