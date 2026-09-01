Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge

Het duel tussen landskampioen Club Brugge en promovendus Lommel SK wordt vrijdag een bijzonder moment voor Noord-Limburg. Het Soevereinstadion loopt helemaal vol en ontvangt met zo'n 7.800 toeschouwers voor het eerst in 25 jaar opnieuw een uitverkocht huis.

Sinds Lommel SK opnieuw op het hoogste niveau actief is, lijkt de voetbalgekte in Noord-Limburg helemaal terug. De promotie heeft de achterban opnieuw warm gemaakt, terwijl ook de uitstekende competitiestart daar een stevige schep bovenop doet. Lommel verzamelde tot dusver zeven punten uit twaalf en kan daardoor met vertrouwen naar de komst van Club Brugge toeleven.

De laatste tickets voor de clash met de landskampioen gingen volgens Het Belang van Limburg maandag de deur uit. Hoewel het Soevereinstadion officieel plaats biedt aan ongeveer 8.000 toeschouwers, zal die capaciteit vrijdag net niet worden bereikt. Door een veiligheidszone aan het bezoekersvak moeten de Limburgers het houden op zo'n 7.800 aanwezigen. Toch wordt het een unieke avond voor de club.

25 jaar geleden laatste keer

Voor de laatste volledig uitverkochte wedstrijd moeten we terug naar 2001. Lommel SK speelde toen nog in de tweede klasse en nam het in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België op tegen streekgenoot KRC Genk.

Maar liefst 12.000 toeschouwers zagen hoe het groen-witte Lommel van trainer Harm van Veldhoven met 2-1 aan het langste eind trok. Een uitverkocht stadion zoals toen zit er vandaag niet meer in. Vanaf het seizoen 2015-2016 werd de capaciteit immers teruggeschroefd vanwege strengere veiligheidsvoorschriften.

Bijzonder weerzien met Vanaken

Het duel krijgt bovendien een extra Lommels tintje. Hans Vanaken, die zijn jeugdopleiding genoot bij Groen-Wit en uitgroeide tot een absolute clublegende, maakt deel uit van de selectie van Club Brugge.





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Voor Vanaken wordt het dan ook een bijzonder weerzien met de club waar het voor hem allemaal begon. De middenvelder groeide later uit tot een van de grootste namen in de geschiedenis van Lommel en maakte vervolgens de overstap naar Club Brugge, waar hij eveneens een indrukwekkend palmares bij elkaar voetbalde.

Op Jan Breydel zit de Rode Duivel momenteel aan 569 wedstrijden, waarin hij 152 keer scoorde. Momenteel is hij samen met Brandon Mechele op zoek naar zijn achtste landstitel in Brugge.