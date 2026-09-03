Concrete JPL-piste voor Bertaccini duikt op, Anderlecht weigert mee te werken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Concrete JPL-piste voor Bertaccini duikt op, Anderlecht weigert mee te werken
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Adriano Bertaccini had in de slotfase van de mercato een opvallende terugkeer naar STVV kunnen maken. De Truienaars klopten opnieuw aan voor hun voormalige doelpuntenmaker, die bij Anderlecht momenteel nauwelijks aan spelen toekomt. Paars-wit ging echter niet mee in het voorstel.

De situatie van Bertaccini bij Anderlecht is de voorbije weken steeds moeilijker geworden. De 26-jarige aanvaller moest het dit seizoen stellen met twee korte invalbeurten in de Jupiler Pro League en zat de laatste twee wedstrijden zelfs niet meer in de selectie.

Volgens Sacha Tavolieri heeft STVV op de laatste dag van de mercato contact opgenomen met Anderlecht. De Truienaars wilden Bertaccini huren en daarbij een aankoopoptie opnemen in de overeenkomst. Anderlecht beschouwt de spits als overbodig, maar wees het voorstel desondanks af.

Terugkeer naar Stayen lag op tafel

Een terugkeer naar Sint-Truiden zou voor Bertaccini bijzonder vertrouwd zijn geweest. STVV haalde hem begin 2024 weg bij RFC Liège en zag de aanvaller vervolgens volledig doorbreken op het hoogste niveau.

In 50 wedstrijden voor de Kanaries scoorde Bertaccini 26 keer en leverde hij zes assists. Die prestaties overtuigden Anderlecht om in de zomer van 2025 vijf miljoen euro voor hem neer te leggen.

In Brussel kon hij die cijfers voorlopig niet evenaren. Bertaccini speelde 47 wedstrijden voor paars-wit en kwam daarin tot negen doelpunten en zes assists.

Anderlecht weigert voorstel

Opvallend is dat Anderlecht het voorstel van STVV niet aanvaardde, hoewel Bertaccini momenteel weinig uitzicht lijkt te hebben op meer speelminuten. Eerder was er ook belangstelling van andere clubs, maar die pistes vielen uiteindelijk weg.

Daardoor blijft de toekomst van de aanvaller onzeker. Zijn beperkte rol bij Anderlecht veranderde voorlopig niet, terwijl een club waar hij eerder bijzonder succesvol was hem wel opnieuw wilde binnenhalen.

STVV zag in een huurconstructie met aankoopoptie een mogelijkheid om Bertaccini terug naar Stayen te halen. Paars-wit besliste echter om daar niet op in te gaan. Zo komt er voorlopig geen tweede hoofdstuk van de spits bij de Truienaars.

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