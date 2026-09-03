Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC

Toby Alderweireld heeft niet zomaar aandelen gekocht bij Antwerp. De voormalige kapitein wil zich grondig verdiepen in de werking van de club en op termijn een actieve rol spelen. Daarvoor is hij bereid om een groot deel van zijn tijd in Deurne in te zetten.

Geen investering voor de show

Alderweireld heeft altijd aangegeven dat hij Antwerp wilde helpen, maar stapte pas op het allerlaatste moment mee in het nieuwe project. Het was SDM, het Antwerpse kantoor dat de overname begeleidde, dat contact met hem opnam.

“Ik heb altijd te kennen gegeven dat ik Antwerp wilde helpen. Uiteindelijk ben ik er op een van de laatste momenten ingestapt”, vertelt Alderweireld aan Het Nieuwsblad.

Volgens de geruchten zou de verdediger ongeveer één miljoen euro hebben geïnvesteerd. Zelf wil hij het bedrag niet bevestigen, maar hij maakt wel duidelijk dat zijn engagement aanzienlijk is.

Geen wisselgeld

De betrokkenheid van Alderweireld wordt gezien als een belangrijke schakel binnen de nieuwe structuur. Met Wouter Vandenhaute als hoofdaandeelhouder en de Antwerpse oud-speler als belangrijke investeerder krijgt de club een opvallende combinatie van financiële slagkracht en lokale verankering.

“Mijn engagement als niet rijkste Belg is groot, ja. Het is zeker geen wisselgeld”, zegt Alderweireld daarover. Voor hem is vooral dat Antwerpse karakter belangrijk. Hij ziet liever dat mensen met een band met de club mee investeren dan dat Antwerp volledig afhankelijk wordt van een buitenlandse eigenaar die zijn interesse op termijn kan verliezen.





Eerst terug naar de schoolbanken

Een concrete bestuursfunctie heeft Alderweireld voorlopig niet voor ogen. Hij wil eerst ervaring opdoen en de verschillende onderdelen van een voetbalclub leren kennen.

“Ik ga eerst superveel leren, want ik heb amper ervaring in het runnen van een voetbalbedrijf”, geeft hij toe. Vanaf deze maand wil hij op verschillende afdelingen meelopen: van het commerciële departement tot de sportieve werking, de eerste ploeg en de beloften.

Antwerp wordt volgens hem dan ook geen bijproject. “Antwerp zal nu een groot deel van mijn tijd in beslag nemen. Mensen moeten niet denken: hij pakt dit er eventjes bij.”

Clubbelang staat voorop

Zijn netwerk in de voetbalwereld kan later een troef worden, maar Alderweireld wil zichzelf niets cadeau doen. Hij benadrukt dat zijn persoonlijke ambities ondergeschikt zijn aan het belang van Antwerp.

“Dit project draait niet om Toby Alderweireld, maar om de club, die bovenal goed moet geleid worden”, klinkt het. Hij wil alleen meer verantwoordelijkheid opnemen als blijkt dat zijn kennis en ervaring daadwerkelijk een meerwaarde vormen. “Het moet een win-win zijn voor alle partijen”, besluit de voormalige Rode Duivel.