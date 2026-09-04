Arbitrage maakte opvallende fout tegenover Union: "Onbegrijpelijk"

Union SG won woensdagavond met 0-3 op het veld van STVV, maar achteraf ging het niet alleen over het sportieve. Tijdens de wedstrijd moest Massiré Sylla plots een minuut aan de kant blijven door de toepassing van een nieuwe regel. Alleen bleek die beslissing in dit geval niet correct te zijn.

Sylla werd door de arbitrage verplicht om tijdelijk naast het veld plaats te nemen. Die maatregel bestaat sinds dit seizoen en wordt in bepaalde situaties toegepast, maar er was op Stayen geen reden om de speler een minuut uit het spel te houden.

Dat zorgde ook op de bank van de Brusselaars voor de nodige verwarring. Union moest daardoor kort met tien spelers verder, terwijl trainer David Hubert niet begreep waarom zijn speler niet meteen opnieuw mocht deelnemen.

Arbitrage geeft fout toe aan Hubert

Na afloop bleek dat de verwarring bij Union terecht was. Hubert kreeg tijdens de rust namelijk te horen dat de regel verkeerd was toegepast. De arbitrage erkende zelf dat Sylla in deze situatie niet een minuut aan de kant had moeten blijven.

“Aan de rust hebben ze me verteld dat ze er een fout hebben gemaakt. Voor ons was het ook een verbijstering. Dat was onbegrijpelijk”, vertelde Hubert achteraf.

Voor de Union-coach was de beslissing op het moment zelf moeilijk te plaatsen. Zijn ploeg werd immers tijdelijk met een man minder gezet door een toepassing van de regels die achteraf fout bleek.



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Hubert waardeert eerlijkheid

Hubert maakte na de wedstrijd wel duidelijk dat hij de reactie van de arbitrage kon appreciëren. Er werd niet geprobeerd om de beslissing achteraf alsnog te verdedigen. De fout werd tijdens de rust gewoon erkend. “Ze hebben het wel eerlijk toegegeven. Het was een rare keuze, maar mensen maken fouten”, aldus de trainer.

Voor Union had het incident uiteindelijk geen zware sportieve gevolgen. De Brusselaars hadden de wedstrijd onder controle en wonnen met duidelijke 0-3-cijfers. Toch leverde het voorval met Sylla een opvallend moment op, zeker omdat het om een nieuwe regel gaat die voor spelers, trainers én scheidsrechters nog voor onduidelijkheid kan zorgen.