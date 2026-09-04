Jess Thorup zet zich schrap voor gevaarlijke keerzijde aan knaltransfer Lucca Brughmans

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Jess Thorup zet zich schrap voor gevaarlijke keerzijde aan knaltransfer Lucca Brughmans
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Lucca Brughmans maakte vroeger dan verwacht een knaltransfer. Onze jonge landgenoot zette zijn handtekening bij het grote Liverpool, waar ze van hem een van de beste doelmannen ter wereld hopen te maken. Brughmans zal dit seizoen nog voor Genk spelen en daar heeft Jess Thorup een belangrijke taak, beseft de Deense coach.

Brughmans speelde 15 keer voor het eerste elftal van Genk

Brughmans ging volgens veel experts een grote toekomst tegemoet, maar dat het zo snel zou gaan, had niemand durven voorspellen. De jeugdinternational is pas 18 en kwam nog maar piepen in het eerste elftal van de Limburgers.

Brughmans maakte 15 optredens voor de hoofdmacht van Genk. Voor Jong Genk heeft hij 32 duels achter de rug. Het maakt zijn transfer van 35 miljoen naar Liverpool alleen maar opmerkelijker. Genk-coach Jess Thorup heeft al met zijn speler gesproken over de overstap.

Er zal veel op Brughmans afkomen

"Elke speler droomt hiervan, en ineens - zonder dat je het zelf goed en wel beseft - sta je er middenin. Zoiets moet je even laten bezinken", zegt de Deen bij Het Laatste Nieuws. Thorup vindt het de juiste beslissing dat Brughmans nog een jaartje in Genk blijft. Hij kan zo stappen blijven zetten, terwijl de Limburgers kunnen rekenen op een uitstekende doelman.

Brughmans blijft ondertussen rustig en gefocust, ziet Thorup. Het besef van zijn transfer zal wellicht de komende weken komen. De oefenmeester wapent zich tegelijkertijd tegen een gevaar. "Natuurlijk gaat er veel op hem afkomen. De spotlight staat op hem, vanwege het bedrag."

Thorup wil Brughmans beschermen

Thorup is daarom van plan om Brughmans op de gepaste momenten in bescherming te nemen, omdat de doelman ook nog niet veel ervaring heeft met het statuut van nummer één van Genk. Hij zal samen met keeperstrainer Steven Frederix bekijken wanneer ze het grote talent even moeten laten rusten.

Lees ook... KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht

Toch hoopt hij dat het jonge sluitstuk er goed mee zal omgaan. "Mijn hoop is wel dat - aangezien Lucca iemand is die soms de dingen te veel overdenkt - dit hem nu wat meer onbevangenheid geeft." De carrière van Brughmans nam plots een heel hoge vlucht. Zondag tegen Anderlecht kan hij een eerste keer neerdalen. Met een topprestatie?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (06/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Lucca Kiaba Brughmans

Meer nieuws

KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht

KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht

16:30
6
LIVE: Lommel zoekt gelijkmaker, VAR keurt doelpunt af! Live

LIVE: Lommel zoekt gelijkmaker, VAR keurt doelpunt af!

22:19
KVM-speler doet opmerkelijk transferverhaal uit de doeken: "Dan wil je gewoon weg"

KVM-speler doet opmerkelijk transferverhaal uit de doeken: "Dan wil je gewoon weg"

22:00
LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord, Hubert onder de indruk

LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord, Hubert onder de indruk

21:50
5
Vlasico tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem krijgt wel héél bijzondere dimensie

Vlasico tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem krijgt wel héél bijzondere dimensie

21:35
Met bijzonder Rits-moment: dit zijn de uitslagen van Beerschot, Patro en Dender in de CPL

Met bijzonder Rits-moment: dit zijn de uitslagen van Beerschot, Patro en Dender in de CPL

22:13
Van vierde klasse naar de JPL: Union-speler maakt indruk

Van vierde klasse naar de JPL: Union-speler maakt indruk

20:20
Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

19:00
Tevreden of niet? David Hubert velt eerlijk oordeel over mercato Union

Tevreden of niet? David Hubert velt eerlijk oordeel over mercato Union

20:00
'Ex-speler Challenger Pro League kan voor fortuin naar Saudi-Arabië'

'Ex-speler Challenger Pro League kan voor fortuin naar Saudi-Arabië'

20:40
Deschacht was bikkelhard voor Anderlecht: "Laat de mannen nu maar even spelen ..."

Deschacht was bikkelhard voor Anderlecht: "Laat de mannen nu maar even spelen ..."

17:30
Jupiler Pro League troeft Eredivisie af: Genk, Anderlecht en Club Brugge superrijk geworden

Jupiler Pro League troeft Eredivisie af: Genk, Anderlecht en Club Brugge superrijk geworden

18:00
5
Zit OH Leuven diep na 0 op 12? "Onwaarschijnlijk slecht gewerkt"

Zit OH Leuven diep na 0 op 12? "Onwaarschijnlijk slecht gewerkt"

18:30
2
Arbitrage maakte opvallende fout tegenover Union: "Onbegrijpelijk"

Arbitrage maakte opvallende fout tegenover Union: "Onbegrijpelijk"

18:20
'Licht aan het einde van de tunnel: Rode Duivel krijgt schitterend nieuws'

'Licht aan het einde van de tunnel: Rode Duivel krijgt schitterend nieuws'

19:15
Live. Transfernieuws 4/9: RWDM haalt speler van Club Brugge in huis

Live. Transfernieuws 4/9: RWDM haalt speler van Club Brugge in huis

18:45
Club Brugge schakelt snel en haalt dan toch nog een speler in huis

Club Brugge schakelt snel en haalt dan toch nog een speler in huis

17:00
1
Met Japanse verrassing: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Met Japanse verrassing: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

14:30
Mario Stroeykens op weg naar Futures? Lijkt enige optie te worden

Mario Stroeykens op weg naar Futures? Lijkt enige optie te worden

14:00
6
OH Leuven krijgt zeer interessante loting voor Champions League

OH Leuven krijgt zeer interessante loting voor Champions League

15:00
Opvallende transferpiste valt weg en zorgt voor nieuw vraagstuk bij KRC Genk

Opvallende transferpiste valt weg en zorgt voor nieuw vraagstuk bij KRC Genk

12:00
1
Standbeeld en steile ambities mét trofee? KAA Gent tussen droom en bescheidenheid

Standbeeld en steile ambities mét trofee? KAA Gent tussen droom en bescheidenheid

15:30
2
Anderlecht-fans dreigen slecht nieuws te krijgen voor Europese match

Anderlecht-fans dreigen slecht nieuws te krijgen voor Europese match

11:00
Van bekerwinnaar Union naar amateurclub: 21-jarige maakt opvallende carrièreswitch

Van bekerwinnaar Union naar amateurclub: 21-jarige maakt opvallende carrièreswitch

15:15
KV Kortrijk blijft zwaar gefrusteerd achter na nederlaag op Anderlecht

KV Kortrijk blijft zwaar gefrusteerd achter na nederlaag op Anderlecht

12:30
8
Dit werd de definitieve schorsing voor Cissé (Gent) en Forbs (Club Brugge)

Dit werd de definitieve schorsing voor Cissé (Gent) en Forbs (Club Brugge)

13:00
141
Na pijnlijke exit bij Beerschot heeft Nick Shinton nieuwe club beet

Na pijnlijke exit bij Beerschot heeft Nick Shinton nieuwe club beet

14:16
Onthuld: dit is het zeer opvallende bedrag dat Anderlecht betaalt voor Koutsoupias

Onthuld: dit is het zeer opvallende bedrag dat Anderlecht betaalt voor Koutsoupias

11:30
1
'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'

'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'

13:30
OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

11:28
16
Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet

Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet

13:24
LIVE: Club Brugge wacht hete avond tegen Lommel na pijnlijke tik in Gent

LIVE: Club Brugge wacht hete avond tegen Lommel na pijnlijke tik in Gent

11:50
OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog 18-jarige Ivoriaan binnen

OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog 18-jarige Ivoriaan binnen

07:00
Rik De Mil kritisch: "Leermoment, dit hou je niet vol"

Rik De Mil kritisch: "Leermoment, dit hou je niet vol"

10:23
3
Einde verhaal bij Zulte Waregem: transfervrije verdediger is plots een interessante optie voor JPL-clubs

Einde verhaal bij Zulte Waregem: transfervrije verdediger is plots een interessante optie voor JPL-clubs

10:40
2
Anderlecht-nieuwkomer is eerlijk na invalbeurt bij Anderlecht: "Vandaag was ik er nog ver van verwijderd" Reactie

Anderlecht-nieuwkomer is eerlijk na invalbeurt bij Anderlecht: "Vandaag was ik er nog ver van verwijderd"

08:00
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 05/09 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 05/09 Westerlo Westerlo
Standard Standard 05/09 Antwerp Antwerp
STVV STVV 05/09 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/09 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Lommel SK - Club Brugge: 0-1 RememberLierse RememberLierse over Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge) Bemmer Bemmer over Jupiler Pro League troeft Eredivisie af: Genk, Anderlecht en Club Brugge superrijk geworden RememberLierse RememberLierse over 🎥 Rode kaart van Forbs zorgt voor veel discussie, Wesley Sonck heeft duidelijke mening Thomme Thomme over Stroeykens dreigt tussen twee stoelen te vallen bij Anderlecht Thomme Thomme over Heeft Sibierski alternatief voor Santi Garcia beet? 'Anderlecht hoest miljoenen op voor Rangers-middenvelder' Borak Borak over Hij zit al in de tribune: Anderlecht heeft nieuwe middenvelder beet Thomme Thomme over Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken) The Purple Knight The Purple Knight over K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen: 4-2 Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Antwerp: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved