Jess Thorup zet zich schrap voor gevaarlijke keerzijde aan knaltransfer Lucca Brughmans

Lucca Brughmans maakte vroeger dan verwacht een knaltransfer. Onze jonge landgenoot zette zijn handtekening bij het grote Liverpool, waar ze van hem een van de beste doelmannen ter wereld hopen te maken. Brughmans zal dit seizoen nog voor Genk spelen en daar heeft Jess Thorup een belangrijke taak, beseft de Deense coach.

Brughmans speelde 15 keer voor het eerste elftal van Genk

Brughmans ging volgens veel experts een grote toekomst tegemoet, maar dat het zo snel zou gaan, had niemand durven voorspellen. De jeugdinternational is pas 18 en kwam nog maar piepen in het eerste elftal van de Limburgers.

Brughmans maakte 15 optredens voor de hoofdmacht van Genk. Voor Jong Genk heeft hij 32 duels achter de rug. Het maakt zijn transfer van 35 miljoen naar Liverpool alleen maar opmerkelijker. Genk-coach Jess Thorup heeft al met zijn speler gesproken over de overstap.

Er zal veel op Brughmans afkomen

"Elke speler droomt hiervan, en ineens - zonder dat je het zelf goed en wel beseft - sta je er middenin. Zoiets moet je even laten bezinken", zegt de Deen bij Het Laatste Nieuws. Thorup vindt het de juiste beslissing dat Brughmans nog een jaartje in Genk blijft. Hij kan zo stappen blijven zetten, terwijl de Limburgers kunnen rekenen op een uitstekende doelman.

Brughmans blijft ondertussen rustig en gefocust, ziet Thorup. Het besef van zijn transfer zal wellicht de komende weken komen. De oefenmeester wapent zich tegelijkertijd tegen een gevaar. "Natuurlijk gaat er veel op hem afkomen. De spotlight staat op hem, vanwege het bedrag."

Thorup wil Brughmans beschermen

Thorup is daarom van plan om Brughmans op de gepaste momenten in bescherming te nemen, omdat de doelman ook nog niet veel ervaring heeft met het statuut van nummer één van Genk. Hij zal samen met keeperstrainer Steven Frederix bekijken wanneer ze het grote talent even moeten laten rusten.



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Toch hoopt hij dat het jonge sluitstuk er goed mee zal omgaan. "Mijn hoop is wel dat - aangezien Lucca iemand is die soms de dingen te veel overdenkt - dit hem nu wat meer onbevangenheid geeft." De carrière van Brughmans nam plots een heel hoge vlucht. Zondag tegen Anderlecht kan hij een eerste keer neerdalen. Met een topprestatie?