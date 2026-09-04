Club Brugge ziet af tegen Lommel: Hans Vanaken reageert na speciale avond

Hans Vanaken beleefde vrijdagavond geen gewone verplaatsing met Club Brugge. Voor de kapitein kreeg de wedstrijd op bezoek bij Lommel SK een extra persoonlijke lading. Familieleden speelden een rol rond de aftrap en ook na de match werd hij door het thuispubliek warm onthaald.

“Mijn petekindje mocht mee oplopen. De familie was hier, mijn vader en broer gaven de aftrap. Al die dingen maakten het speciaal om hier te zijn. Op het einde kreeg ik ook nog applaus van de fans. Ik ben blij dat ik hier terug heb kunnen spelen”, vertelde Vanaken na de 0-1-zege op het veld van Lommel SK.

Sportief verliep de avond minder comfortabel. Club Brugge had in de eerste helft wel de beste kansen, maar had een eigen doelpunt van Timothy Eyoma nodig om op voorsprong te komen. Lommel bleef lang in de wedstrijd en dwong blauw-zwart om geconcentreerd te blijven.

Vanaken zag Club worstelen met Lommels aanspeelpunt

Vanaken vond dat Club voldoende mogelijkheden kreeg, maar zag ook waar zijn ploeg het moeilijk mee had. Vooral de manier waarop Lommel met een grote spits speelde, bezorgde de Brugse defensie geregeld problemen.

“In de eerste helft kregen we de betere kansen om te scoren. Dat gebeurde dan uiteindelijk via een owngoal. Druk zetten verliep niet altijd even gemakkelijk. Ze hebben met hun grote spits ook een goed aanspeelpunt. Daar hadden we het soms moeilijk mee. Langs de andere kant hebben ze vandaag ook niet zoveel gecreëerd.”

Toch wilde de middenvelder het resultaat niet kleiner maken dan het was. Club hield de nul, gaf weinig echte kansen weg en had zelf nog mogelijkheden om de score verder uit te bouwen.



Lees ook... Na gemiste transfer en verrassende basisplaats: Romeo Vermant komt met duidelijke boodschap›

Ruimte op de flanken te weinig benut

“Uiteindelijk zijn er veel dingen die beter kunnen, maar als je met 0-1 wint, een clean sheet houdt en nog mogelijkheden hebt om meer te scoren, moeten we ook de positieve zaken benoemen”, aldus Vanaken.

Waarom Club het zichzelf toch zo lastig maakte, kon hij vlak na de match nog niet volledig verklaren. Eén werkpunt zag hij wel meteen. “Vooral op de flanken lagen de ruimtes tegen dit Lommel. Daar hebben we volgens mij iets te weinig gebruik van kunnen maken. Waar het uiteindelijk juist aan lag, zullen we later moeten bekijken.”