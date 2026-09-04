Na gemiste transfer en verrassende basisplaats: Romeo Vermant komt met duidelijke boodschap

Romeo Vermant stond vrijdag opnieuw in de basis bij Club Brugge, enkele dagen nadat een miljoenenbod op hem werd afgewezen. Na de zege in Lommel sprak de jonge spits open over die bewogen week, zijn sportieve situatie en de manier waarop hij nu met zijn toekomst omgaat.

Club Brugge beleefde vrijdag een moeilijke avond op het veld van Lommel SK. De grootste kansen kwamen van blauw-zwart en uiteindelijk was het een verdiende zege, maar comfortabel bleek de strijd zeker niet.

Vooral na de pauze vond Club de ruimtes minder. "Hoe dat kwam? Geen idee", zei Romeo Vermant na afloop voor de camera's van DAZN. "Misschien lag het aan het spelverloop, misschien deden zij wat aanpassingen langs hun kant."

"Het is een spel met twee ploegen en je past je aan elkaar aan. We moesten de ruimte vaker op rechts vinden. Uiteindelijk scoorden we zelfs nog langs die kant, maar toen werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Dat zijn zaken die we moeten bespreken en moeten aanpakken", gaat de jonge spits verder.

Emotionele rollercoaster voor Romeo Vermant

Opvallend was de basisplaats van Vermant zelf. Carlos Forbs was geschorst, waardoor de Belg zijn kans kreeg. Dit nadat er eerder in de week bijzonder veel werd geschreven over hem. Club Brugge wees namelijk een bod van 15 miljoen euro af van Strasbourg. Dat terwijl Vermant zelf op meer minuten hoopt.

"Het was een emotionele rollercoaster", heeft de spits van blauw-zwart daarover te zeggen. "Ik zit nog altijd bij Club Brugge en ik ga voor elke minuut dat ik speel mijn leven geven. Voor mij is het simpel."



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Woorden die de Club-fans graag zullen horen. "Hoeveel ik zelf waard ben? Geen 15 miljoen euro (lacht)", sluit hij af. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 9 miljoen euro.