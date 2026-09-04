Rik De Mil kritisch: "Leermoment, dit hou je niet vol"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
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Rik De Mil kritisch: "Leermoment, dit hou je niet vol"
Foto: © photonews
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12 op 12 in de Jupiler Pro League. Tien wedstrijden ongeslagen als je ook het avontuur in de Conference League meetelt. En nog altijd maar vijf doelpunten tegen in die tien wedstrijden, waarvan amper twee in de JPL. Geen enkele reden om te twijfelen dus bij KAA Gent, al was de match tegen OH Leuven zeker niet de beste.

Er was de voorbije weken een positieve lijn merkbaar bij KAA Gent, waarbij de match tegen Club Brugge een eerste culminatiepunt was of leek. Een referentiematch? Daarvoor was het nog te vroeg - en blauw-zwart misschien ook nog niet klaar.

Maar de Buffalo's lieten mooie dingen zien en op die manier zag het er al prima uit. En dan was de prestatie tegen OH Leuven misschien toch iets minder. 1-0 is op papier altijd een mooie uitslag, maar dat de 1-1 bij momenten dichterbij kwam dan de 2-0 tegen een teleurstellend team? Dat zou misschien niet mogen.

Liet KAA Gent het liggen na de 1-0 om op zoek te gaan naar de 2-0?

"Uiteraard ben ik blij met het resultaat en met de 12 op 12", aldus Rik De Mil in de analyse op zijn persconferentie. "Er werd mij ingefluisterd dat het 25 jaar geleden is dat er nog eens 12 op 12 werd gepakt bij de start van het seizoen."

"Gunther Schepens gaf altijd aan dat hij de enige was die hier rondliep met 12 op 12. Nu heeft hij het zitten. Maar goed: ik miste de laatste pass, de laatste voorzet, het overzicht bewaren, ... Het zijn kleine dingen, maar belangrijke dingen als we het balbezit willen omzetten in doelpunten."

Rik De Mil benoemt het leermoment naar de toekomst toe

"De start van de tweede helft was heel goed. We geloven er in om zoiets neer te zetten en dat is heel goed. Maar daarna zijn we niet meer naar de 2-0 op zoek gegaan, maar zijn we achteruit gekropen. Vaak loop zoiets fout af."

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"We zijn goed in de organsatie en het is prima hoe we de nul houden, maar dit hou je niet elke wedstrijd vol. Het is menselijk, maar je moet blijven pushen. Dat is een leermoment dat we moeten meenemen naar de toekomst."

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