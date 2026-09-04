Standbeeld en steile ambities mét trofee? KAA Gent tussen droom en bescheidenheid

KAA Gent is aan een prima seizoen bezig. Het won al zijn competitiewedstrijden en staat er ook in de Conference League goed voor met een plaatsje in de League Phase. En dus is er toch wel wat hoerastemming op zijn plaats in de Planet Group Arena. "Een standbeeld als we daar in mei nog staan?"

Of er een standbeeld moet komen voor Rik De Mil als ze dit jaar kampioen spelen? Volgens de coach gekscherend wel. "Ik denk het ook dat er een standbeeld zal komen dan", kon er een ferm lachje af bij de oefenmeester van de Buffalo's.

Om daarna terug serieus te worden. "Neen, zo ver gaan we niet vooruitkijken. We moeten genieten van dit moment. Dit is een moment in het seizoen. Alles wat je pakt, nemen ze niet meer af", vond de T1 van de Buffalo's op zijn persconferentie.

Standbeeld? Voeten op de grond bij KAA Gent

En ook de spelers van KAA Gent hoeden zich voor te veel euforie. "We hebben veel jonge jongens, dus het is belangrijk om het hoofd koel te houden. Voetjes op de grond", klonk het bij Siebe Van der Heyden. Al waren een aantal van die jonkies wel heel tevreden.

“Goed hé, een 12 op 12 voor het eerst in meer dan twee decennia. De laatste keer was ik zelfs nog niet geboren. Het is gek", gaf nieuwkomer Kyrell Wilson bijvoorbeeld aan. "Ik ben zeer blij met waar ik nu sta en waar ik ben."

Balikwisha toont ambitie met KAA Gent

Een gevoel dat ook leeft bij die andere nieuwkomer, Michel-Ange Balikwisha. “Het is een kalme, familiale groep die zeer bescheiden is en de voeten op de grond houdt. Samen kunnen we mooie dingen bereiken dit seizoen."



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"Mijn ambitie steek ik niet onder stoelen of banken: spelen, scoren en tout court beslissend zijn. Een trofee in de lucht steken is het ultieme doel", aldus de youngster op de webstek van KAA Gent. Ook hij heeft dus veel ambitie.