Van vierde klasse naar de JPL: Union-speler maakt indruk

Mateo Biondic lijkt stilaan klaar om een grotere rol op te nemen bij Union SG. De jonge spits kwam in januari nog over uit de Duitse vierde klasse en moest aanvankelijk vooral wennen aan het profvoetbal. Zijn ontwikkeling ging uiteindelijk sneller dan voorzien, waardoor ook de verwachtingen rond hem stevig zijn gestegen.

David Hubert zag die evolutie van dichtbij gebeuren. Union wilde Biondic oorspronkelijk enkele maanden rustig laten acclimatiseren, maar omstandigheden zorgden ervoor dat hij vorig seizoen sneller minuten kreeg dan gepland. Daardoor werd zijn leerproces meteen versneld.

“Je moet eigenlijk teruggaan naar januari. Hij kwam uit de Duitse vierde klasse en we wisten dat hij een aanpassingsperiode nodig zou hebben. Normaal gezien wilden we hem eerst enkele maanden laten wennen en hem daarna stap voor stap belangrijker maken. Maar door omstandigheden is hij vorig seizoen sneller geïntegreerd en kreeg hij eerder speelminuten dan voorzien.”

Zware voorbereiding laat zich voelen

Ook deze zomer kreeg Biondic opnieuw heel wat nieuwe prikkels te verwerken. Het was zijn eerste echte voorbereiding als prof en de spits gaf zelf al aan dat hij nog nooit zoveel had gelopen. Hubert merkte dat de belasting op het einde begon door te wegen.

“Deze voorbereiding was vervolgens opnieuw een aanpassing, omdat hij zoiets nog nooit had meegemaakt. Je voelde op het einde van de voorbereiding dat hij fysiek wat vermoeid raakte. Voor mij was dat volledig normaal en daar hadden we ook rekening mee gehouden.” Volgens Hubert is die vermoeidheid intussen weggewerkt. “Nu is hij wel klaar om ons op die positie echt te helpen.”

Union kan anders voetballen met Biondic

De Duitse spits geeft Union bovendien andere mogelijkheden in de aanval. Hubert ziet in hem een speler die niet alleen diep kan spelen, maar ook als aanspeelpunt kan functioneren en de ploeg wat meer rust kan bezorgen.



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“Met Mateo kunnen we op een andere manier voetballen. Hij doet het goed en geeft ons ook de mogelijkheid om iets directer of steviger te spelen. Hij kan de bal bijhouden, rust brengen en als aanspeelpunt fungeren.”

Hubert benadrukt tegelijk dat Biondic nog niet uitgeleerd is. De stap van het Duitse vierde niveau naar een ploeg die op meerdere fronten actief is, blijft groot. “Er zijn natuurlijk nog dingen waarin hij moet groeien, maar dat is volledig normaal als je ziet van waar hij komt.”