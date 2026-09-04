Vanaken zet deur naar Lommel héél voorzichtig open: "Dan zal ik alle opties bekijken"

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Vanaken zet deur naar Lommel héél voorzichtig open: "Dan zal ik alle opties bekijken"
Foto: © photonews
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Vanavond wordt een bijzondere avond voor Hans Vanaken. De aanvoerder van Club Brugge keert voor het eerst als speler terug naar Lommel, de stad waar hij opgroeide en zijn eerste voetbalstappen zette. En de ontvangst zal er eentje worden om niet snel te vergeten.

Vanaken is intussen een van de grootste namen uit de Belgische competitie, maar vergeten waar het allemaal begon doet hij duidelijk niet. De middenvelder maakte in Lommel zijn eerste stappen, trok vervolgens naar Lokeren en belandde uiteindelijk bij Club Brugge. Daar groeide hij uit tot aanvoerder, boegbeeld en prijzenpakker.

Vanavond staat hij dus eindelijk nog eens op het veld in zijn geboortestad. Alleen wel in het shirt van de tegenstander. Dat de komst van Vanaken voor extra belangstelling zorgt, beseft hij zelf ook.

Het Souvereinstadion is helemaal uitverkocht, papa Vital en broer Sam geven de aftrap en voor het eerst in 25 jaar zit het stadion nog eens helemaal vol. Met 7 op 12 is de start van de Limburgers bovendien uitstekend.

Schuilt er nog een Lommel-supporter in Vanaken?

De vraag is natuurlijk of Vanaken vanavond stiekem toch een beetje voor Lommel supportert. De kans lijkt klein, al blijft de band met zijn ex-club duidelijk bestaan.

"Vroeger wel. Nu ben ik blij voor al mijn ex-clubs als ze het goed doen", vertelt de aanvoerder van blauw-zwart in Het Nieuwsblad. "Ik heb het laatste kwartier van hun beslissende promotiematch in Dender gevolgd en vind het leuk voor hen dat ze eindelijk opnieuw in eerste klasse staan. Ook omdat ik dan nog eens een wedstrijd in Lommel kan spelen."

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Komt Vanaken ooit terug?

En dan is er natuurlijk nog die ene vraag. Zou het bekendste jeugdproduct van Lommel ooit opnieuw het groen-wit aantrekken? Vanaken houdt de deur op een kier, maar zijn voorkeur ligt duidelijk elders.

"Ik zou het liefst mijn carrière afsluiten bij Club Brugge. Alleen heb ik dat niet helemaal in de hand."

"Voor hetzelfde geld zegt Club over twee jaar dat het welletjes is geweest. Als ik mezelf dan nog te goed voel om te stoppen, dan zal ik alle opties bekijken. Maar ik denk dat het voor alle partijen wel het mooiste zou zijn als ik mijn carrière bij Club kan beëindigen."

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